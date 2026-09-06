( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה לראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', עם הצעה להשתלב במקום השלישי ברשימת הליכוד לקראת הבחירות הקרובות. ההצעה כללה גם מינוי לתפקיד שר בכיר וכהונה כסגן ראש הממשלה. כך דווח בחדשות 12.

על פי הדיווח, ההצעה הוגשה לדנילוביץ' לאחר שסקרים פנימיים שנערכו במפלגה הצביעו עליו כאישיות פופולרית בעלת יכולת איחוד. בשונה מהצעות קודמות שקיבל בעבר, הפעם לא דחה דנילוביץ' את ההצעה באופן מיידי אלא שקל אותה, אך לבסוף השיב בשלילה. מסביבת ראש הממשלה ביקשו ממנו להמתין ולשקול את ההצעה מחדש במשך מספר ימים, אולם דנילוביץ' החליט לסרב באופן סופי.

דנילוביץ' ( צילום: מרים אלסטר\פלאש90 )

בחדשות 12 דיווחו כי ראש הממשלה מנסה לצרף לרשימת הליכוד גם ראשי רשויות נוספים. בין השמות שעלו: ראש עיריית מודיעין חיים ביבס וראש עיריית דימונה בני ביטון, אך גם הם לא נענו בשלב זה להצעות שהוצעו להם.

דנילוביץ' אמר בעבר כי מעולם לא הצביע לנתניהו, אך הדגיש: "אני גם אף פעם לא הסכמתי לשנוא אותו". הוא הוסיף כי הוא מעריך את ראש הממשלה וסבור שעשה "הרבה מאוד דברים טובים".