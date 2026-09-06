אירוע ירי חריג התרחש הערב בשכונת גבעת שאול בירושלים, כאשר ניסיון שוד הסתבך והסתיים בפציעה קשה של השודד החשוד.

על פי הדיווחים, צעיר בן 19 ניסה לבצע שוד ברחוב כנפי נשרים בשכונה, אך במהלך האירוע אחד המעורבים פתח לעברו באש ופצע אותו באורח קשה. הפצוע, שאינו נמנה על הקהילה החרדית המתגוררת בשכונה, פונה לבית החולים שערי צדק.

כוחות המשטרה הוזעקו למקום והחלו בחקירה מיידית של נסיבות האירוע. עשרות ניידות הוזנקו לאזור, וחוקרי תחנת מוריה החלו בתחקור ראשוני של המעורבים.

מדוברות המשטרה נמסר: "לאחר תחקור ראשוני של שוטרי תחנת מוריה שהגיעו לזירה, עולה חשד כי מדובר בניסיון שוד שבמהלכו נורה החשוד על ידי אחד המעורבים ופונה במצב קשה (ע"פ גורמי הרפואה) לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. כאמור מדובר באירוע פלילי, כוחות המשטרה פועלים בזירה ונסיבות האירוע נבדקות."

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חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה, ארי גרטנהויז, יוסף גבאי ודוד ימיני, מסרו: "מדובר בצעיר בן 19, הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים חבישות וקיבועים ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים שערי צדק כשמצבו בשלב זה מוגדר קשה."

המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות האירוע המדויקות ואת זהות המעורבים.