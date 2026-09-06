אירוע חריג ומזעזע התרחש בשבת האחרונה בשכונת גילה בירושלים, כאשר צעיר בן 28 נעצר בחשד שניסה לרצוח את אחיו, אדם תשוש נפש, באמצעות השלכתו לתוך פח אשפה מוטמן קרקע. הקורבן חולץ במצב בינוני לאחר מבצע חילוץ ממושך ומסוכן של לוחמי האש, והמשטרה צפויה לבקש היום את הארכת מעצרו של החשוד.

האירוע החל בשעות השבת, כאשר התקבל דיווח על גבר שנלכד בעומק פח מוטמן ברחובות השכונה. צוותי כבאות והצלה שהוזעקו למקום נתקלו בזירה מורכבת במיוחד: בדיקות גלאים הצביעו מיד על ריכוזים גבוהים של גזים דליקים ונפיצים, לצד רמות חמצן נמוכות במיוחד שסיכנו את חיי הלכוד.

מבצע חילוץ תחת סכנת פיצוץ וחנק

בשל הסכנה המיידית לחנק, הזרימו הצוותים חמצן ואוויר נקי אל תוך חלל הפח באמצעות ציוד ייעודי. במקביל, פעלו לוחמי האש לשכנע את הגבר הלכוד לחבוש ברדס מיוחד שסיפק לו אוויר לנשימה לאורך כל שלבי הפעולה.

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מפקד האירוע, רב-רשף רמי מאיר, ציין כי מדובר היה ב"מבצע מורכב ומסוכן ביותר". רק לאחר כשעה של עבודה מאומצת לאוורור הפח והפחתת סכנת ההתלקחות, התאפשרה הרמת המתקן. לצורך החילוץ הסופי גויס מנוף של עיריית ירושלים, שהניף את הפח על כל תכולתו - משקל שנאמד בכטון אחד.

עם הוצאתו מהפח, הועבר הגבר לטיפול רפואי ראשוני של חובשים ופראמדיקים של מד"א. הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם כשמצבו מוגדר בינוני.

חקירה והארכת מעצר

חוקרי תחנת מוריה של מחוז ירושלים פתחו מיד בבדיקת נסיבות האירוע החריג. איסוף ממצאים ותיעודים מהזירה הוביל במהרה לחשד כבד כלפי אחיו של הקורבן, בן 28, בחשד שהשליך אותו למקום בכוונה תחילה.

החשוד נעצר ונחקר בחשד לניסיון רצח. בהמשך היום תבקש המשטרה מבית משפט השלום בעיר להאריך את מעצרו להמשך החקירה. מדובר באחד האירועים החריגים והמזעזעים ביותר שהתרחשו בירושלים בתקופה האחרונה, כאשר החשוד מואשם בניסיון לרצוח את אחיו תשוש הנפש באמצעות השלכתו לפח מוטמן במקום מסוכן במיוחד.