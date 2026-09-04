צעיר מלוד נעצר השבוע על ידי כוחות משטרה לאחר שתיעד את עצמו מבצע עבירות תנועה חמורות על אופנוע בקרבת ניידת משטרה ופרסם את התיעוד ברשתות החברתיות. המעצר בוצע במסגרת פעילות משותפת של לוחמי החטיבה הטקטית של משמר הגבול ובלשי היחידה המרכזית של אגף התנועה.
לפי הפרטים שנמסרו, החשוד צילם את עצמו כשהוא רוכב על אופנוע ומבצע עבירות תנועה מסוכנות חיים בסמוך לניידת משטרה. הסרטון שפורסם ברשתות החברתיות הגיע לידיעת גורמי האכיפה, שהחלו מיד בפעולות לאיתור החשוד.
בעקבות פעולות חקירה ומעקב, הצליחו כוחות המשטרה לאתר את כתובת מגוריו של החשוד בלוד. השוטרים הגיעו לדירתו ועצרו אותו כשהוא שוכב במיטתו. בחיפוש שנערך במקום נתפסו פריטי לבוש וכפפות שעל פי החשד שימשו אותו בעת ביצוע העבירות שתועדו.
כמו כן, נתפס האופנוע שעל פי החשד שימש לביצוע העבירות. בבדיקה שנערכה באופנוע נמצאו כ-20 גרם של חומרים אסורים.
החשוד הועבר לחקירה במשרדי היחידה המרכזית באגף התנועה. המשטרה ממשיכה בחקירת המקרה ובבדיקת כלל הראיות שנאספו במהלך הפעילות.
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