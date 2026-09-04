( צילום: דוברות המשטרה )

צעיר מלוד נעצר השבוע על ידי כוחות משטרה לאחר שתיעד את עצמו מבצע עבירות תנועה חמורות על אופנוע בקרבת ניידת משטרה ופרסם את התיעוד ברשתות החברתיות. המעצר בוצע במסגרת פעילות משותפת של לוחמי החטיבה הטקטית של משמר הגבול ובלשי היחידה המרכזית של אגף התנועה.

לפי הפרטים שנמסרו, החשוד צילם את עצמו כשהוא רוכב על אופנוע ומבצע עבירות תנועה מסוכנות חיים בסמוך לניידת משטרה. הסרטון שפורסם ברשתות החברתיות הגיע לידיעת גורמי האכיפה, שהחלו מיד בפעולות לאיתור החשוד.

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