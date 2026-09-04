בעקבות האירועים שהתרחשו בשבוע האחרון בשכונה החדשה במתחם הסופרים בבני ברק, התכנסו השבוע נציגי משטרת ישראל יחד עם גורמים בכירים בעירייה לדיון מעמיק בנושא הסדרי החסימות באזור. המפגש נועד להסדיר את המצב בשטח ולמנוע הישנות של אירועים מצערים.

במהלך הדיון הוסכם כי הנושא יטופל על ידי העירייה, וזאת עד אשר תושלם הסדרה חוקית מלאה של אופן ביצוע החסימות בשכונה. יצוין כי בשבוע שעבר אירע מקרה מצער בליל שבת, כאשר ילדה כבת שלוש נפגעה באורח קל מרכב במהלך מהומות שפרצו במקום. הילדה פונתה לבית החולים שניידר בפתח תקווה, ומצבה הוגדר כיציב.

מתווה בהתאם לנוהל המוכר של גשר הלחי

במסגרת ההסכמות שגובשו, נקבע כי ההסדרה שתיושם בשכונה תהיה דומה לנוהל המוכר והמבוסס של חסימת גשר הלחי בשבת קודש - נוהל שהוכיח את עצמו במשך שנים רבות ומאפשר איזון ראוי בין צורכי התושבים לבין שמירה על הסדר הציבורי. נציגי המשטרה הבהירו כי יפעלו לשמירה על הסדר ויאפשרו את יישום ההסדרים שייקבעו על פי הדין והנהלים הקיימים.

במקביל, הודגש בפגישה באופן חד משמעי כי כל ביטוי של אלימות, איומים, גרימת נזק לרכוש או כל עבירה פלילית אחרת - יטופלו באופן נחוש ומקצועי וללא כל סובלנות כלפי מפרי החוק. המשטרה הבהירה כי תפעל בהתאם לסמכויותיה המלאות ולהוראות הדין בכל מקרה של הפרת סדר ציבורי.

קריאה לאחריות ולהימנעות מעימותים מיותרים

נציגי משטרת ישראל פנו בקריאה לכל הצדדים המעורבים לגלות אחריות ציבורית, להימנע מכל עימות מיותר ולפעול אך ורק במסגרת ההסדרים החוקיים שייקבעו. הקריאה מגיעה לאחר שבשבוע האחרון נרשמו מספר אירועים מצערים באזור, שהובילו לכינוס הפגישה הדחופה בין הגורמים.

כעת, לאחר שהנושא הועבר לטיפולה של העירייה, צפויים כל הצדדים להמתין להסדרה הסופית שתאפשר את המשך החיים השקטים והתקינים בשכונה, תוך שמירה קפדנית על הסדר הציבורי ועל הוראות החוק.