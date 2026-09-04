בחור ישיבה בן 18, הלומד בישיבת רבי חיים עוזר בבני ברק, נפצע הלילה (שישי) באורח קשה לאחר שנפל מגובה של כארבעה מטרים במהלך ניסיון לפרק מזגן בתוך הישיבה ברחוב שלמה המלך בעיר.

האירוע התרחש סמוך לשעה 03:00 לפנות בוקר, כאשר הבחור עסק בפירוק מזגן בתוך מבנה הישיבה. במהלך הפעולה נפל מגובה.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום האירוע נתנו לבחור טיפול רפואי מציל חיים. הפרמדיק בנימין פרקר והחובש ישראל פינטו מרפואת חירום במד"א תיארו: "כשהגענו הובילו אותנו לנער שסבל מחבלה רב מערכתית לאחר שנפל מגובה של כ־4 מטרים. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני במקום שכלל הרדמה ומתן תרופות".

הבחור הועבר בניידת טיפול נמרץ לבית החולים שיבא בתל השומר, כאשר מצבו הוגדר כקשה ויציב. צוותי בית החולים המשיכו במתן טיפול רפואי מתקדם.

הציבור מתבקש להתפלל לרפואה שלמה של שמעון יוסף בן בת שבע, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.

האירוע מדגיש את החשיבות הרבה בשמירה קפדנית על כללי הבטיחות בעת ביצוע עבודות תחזוקה במוסדות תורה וחינוך. העובדה שהפעולה בוצעה בשעות הלילה המאוחרות מעוררת שאלות בנוגע לנסיבות התאונה.