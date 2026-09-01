בלשי משטרת ישראל במחוז מרכז עצרו אתמול בבוקר חמישה חשודים, תושבי חיפה וטמרה בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, בחשד להפעלת רשת הונאה מתוחכמת שפעלה ברחבי הארץ. על פי החשד, הרשת גרמה נזק כספי חמור לעשרות אנשים מבוגרים, כאשר סכום הכסף שנגנב מהם מוערך ביותר מ-3 מיליון שקלים. המעצרים בוצעו לאחר חקירה סמויה ממושכת שניהלה המשטרה, במהלכה נחשפו שיטות פעולה מתוחכמות של הונאה דיגיטלית והשתלטות על חשבונות בנק.

אופן פעולת הרשת

החקירה הסמויה, שנוהלה על ידי בלשי היחידה המרכזית של מרחב שפלה במחוז מרכז בשיתוף לוחמי יס"מ שפלה, חשפה שיטת פעולה מתוחכמת במיוחד. החשודים שלחו לקורבנות הודעות המודיעות על חובות כספיים לכאורה, כשבהודעות אלו הוטמע קישור שנראה כקישור לגיטימי של גוף רשמי. כאשר הקורבנות המבוגרים, מתוך תום לב ואמון, נכנסו לקישור המזויף, הצליחו החשודים להשתלט על חשבונות הבנק שלהם ולמשוך כספים ללא ידיעתם. מדובר בשיטת "פישינג" מתוחכמת המנצלת את אמונם של אנשים מבוגרים ברשויות. עד כה זוהו במסגרת החקירה למעלה מ-30 קורבנות, כאשר סכום הכסף שנגנב מהם על פי החשד עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים.

פרטי המעצרים והחקירה

אתמול, עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, עצרו בלשי ימ"ר שפלה ולוחמי יס"מ שפלה את חמשת החשודים בבתיהם בחיפה ובטמרה. בחיפושים שנערכו בבתי החשודים נתפסו ממצאים המקשרים אותם, על פי החשד, לעבירות המיוחסות להם. הבוקר הובאו החשודים לבית המשפט, אשר נעתר לבקשת היחידה החוקרת והאריך את מעצרם של ארבעה מהחשודים עד ליום 7.9.26 ושל החשודה החמישית עד ליום 3.9.26. החקירה נמשכת, והמשטרה ממשיכה לאתר קורבנות נוספים שעלולים להיפגע מפעילות הרשת. במקביל, מקרים דומים של ניצול אנשים מבוגרים באמצעות הונאות טכנולוגיות התגלו בחודשים האחרונים במקומות שונים בארץ.