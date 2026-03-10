גורמי ביטחון זיהו גל ניסיונות פישינג ממוקדים של מודיעין איראני כלפי אנשי תקשורת • ההתחזות נעשית דרך וואטסאפ וטלגרם בהצעות לשיתוף פעולה עיתונאי • המטרה: גישה למידע רגיש ולמקורות • מערך הסייבר פרסם הנחיות הגנה
לאחרונה התקבלו במשטרת ישראל פניות מהן עולה כי נשלחו לציבור הודעות במייל או הודעות טקסט עם הכיתוב "הודעה חשובה בנוגע לזימון אישי לחקירה" ובה קישור מצורף | במשטרה מזהירים כי מדובר בניסיון דיוג, ואין ללחוץ על הקישורים ולחסום את השולח (משטרה)
מערך הסייבר הלאומי ואל על מזהירים מפני ניסיונות פישינג חדשים | לפי ההודעה, מופצים בקבוצות וואטסאפ, ברשתות ובהודעות SMS קישורים המובילים ל"חידון נושא פרסים" לכאורה מטעם אל על - עם הבטחות לקבלת שוברים בשווי מאות ואלפי שקלים, כאשר למעשה מדובר בהתחזות (בארץ)