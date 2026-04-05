ישראל שיגרה ללבנון מסר מאיים, במטרה שהשלטונות במדינה ימנעו מחיזבאללה להתערב במלחמה פוטנציאלית עם איראן | ישראל העבירה ללבנון מסר שאמור לגרום למדינה ללחוץ על ארגון הטרור לנצור את נשקו בזמן עימות אזורי (מדיני)
סערה בענף התעופה העולמי לאחר שחברת התעופה הלאומית של הודו, 'אייר אינדיה' "מצאה" מטוס בואינג 737 בנמל התעופה, שננטש במשך 13 שנים והוזנח בנמל | המטוס, בן 43, נותר בצד עד שאנשי נמל התעופה של קולקטה ביקשו מהחברה לפנות אותו - מה שגרם לחברה לתהות האם אכן הוא שייך לה | היום המטוס הנטוש פונה מהנמל | תיעוד (תעופה)
מנהל התעופה הפדרלי (FAA) הודיע על קיצוץ של 10% בקיבולת הטיסות ב-40 נמלי תעופה בארה"ב, החל ממחר | מנהל ה-FAA אמר כי "השבתת הממשל גורמת למצוקת כוח אדם, ואי אפשר להתעלם מזה" | מנהל התעופה הפדרלי ומזכיר התחבורה שון דאפי צפויים להיפגש ולדון בנושא (תעופה, בעולם)
בתחילת השבוע, נעצרו שניים מארבעת הפורצים ששדדו את מוזיאון הלובר ועשו היסטוריה | החשיפה של החוקרים, המעקב - וההחלטה הדרמטית שהביאה למעצר שני השודדים | מי הם שני הפורצים ששינו את צרפת לעד? האם הם הודו? ושאלת השאלות: איפה התכשיטים?! | וגם: חברת המנופים הגרמנית שעשתה קמפיין שיווק על חשבון הצרפתים - והחלון המפורסם ביותר בעולם שהפך לאתר תיירותי (מגזין בבלי)
האנטישמיות הגואה בעולם ממשיכה לגבות מחירים מהיהודים | תיעוד של תקרית אנטישמית בשדה התעופה באיסטנבול, טורקיה, הופץ בסוף השבוע ברשתות החברתיות, ובה נראים יהודים חרדים שהתפללו - מותקפים על ידי מוסלמים (בעולם)
המשטרה הלונדונית הודיעה על פינוי חלקי של נמל התעופה הית'רו בלונדון, בעקבות חשד לאירוע חומרים מסוכנים | בשלב זה טרם נמסר אם קיים חשד לאירוע טרור, הרשויות גם לא פירטו לעת עתה מהו החומר החשוד שאותר בנמל התעופה (בעולם)
לאחר כמעט שני עשורים מאז שהוחל הצו להורדת נעליים במהלך הבידוק הבטחוני בנמלי התעופה המרכזיים בארצות הברית, הוחלט לבטלו | עבור ישראלים שטסים לאמריקה, זוהי בשורה משמעותית שתפשט את התהליך המתיש של המעבר דרך הביטחון (בעולם)
ברקע מבצע "עם כלביא" הישראלי להשמדת האיום האיראני, במערכת הביטחון מזהים ניסיונות של איראן לפגוע בנציגויות ישראליות ובשגרירויות ישראל בעולם, וגם ביעדים של חברות התעופה הישראליות, ובאזורים שבהם חונים המטוסים שלהן (ביטחון)