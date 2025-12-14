המועצה הלאומית לבטיחות בתעבורה בארה"ב תחקור מדוע ניתק מנוע המטוס של חברת יו-פי-אס במהלך ההמראה בקנטקי, ומדוע חברת בואינג לא טיפלה בכשל הטכני המוכר מראש | בתיעוד שמתפרסם היום נראה הרגע בו מתנתק המנוע מהמטוס בשיא ההמראה (בעולם)
תאונה חריגה אירעה הבוקר בנמל התעופה JFK בניו יורק כאשר מטוס יפני שביצע נסיעה לאחור בשדה, התנגש במטוס חכור של חברת ארקיע וגרם לו נזק | בעקבות האירוע הטיסה לתל אביב, שעליה אמורים להיות כ-270 ישראלים נדחתה | הנוסעים ממתינים בטרמינל, ללא מועד חלופי לטיסה לישראל (תעופה)
שני מטוסים כמעט התנגשו בקרקע בנמל התעופה בניס שבצרפת לאחר שהטייס ככל הנראה לא שמע נכון את איות המסלול שקיבל ממגדל הפיקוח | לפי הדיווח, מטוס תוניסאי שנחת בנמל התעופה כמעט התנגש במטוס שעמד להמריא באותה העת - והמריא בחזרה ברגע האחרון (חדשות)