חמישה נהרגו בהתרסקות מטוס מטען במיאמי

חמישה בני אדם נהרגו וחמישה נוספים נפצעו, שלושה מהם במצב קריטי, בעקבות התרסקות מטוס מטען של אמזון בנמל התעופה הבינלאומי במיאמי. כך נמסר בעדכון הרשמי האחרון של הרשויות.

מטוס המטען מדגם בואינג 767-300, שהופעל על ידי חברת 21 Air עבור אמזון, החליק אל מחוץ למסלול הנחיתה, פגע במספר כלי רכב שנמצאו על הקרקע ועלה באש.

ראש עיריית מחוז מיאמי-דייד, דניאלה לוין קאווה, אישרה במסיבת עיתונאים: "לפחות חמישה בני אדם איבדו את חייהם, וחמישה אחרים נפצעו". היא הוסיפה כי "נכון לעכשיו, התמקדותנו היא במשפחות, בפצועים ובמענה המתמשך".

הפצועים פונו לבתי החולים, וחלקם חולצו על ידי כוחות החירום מתוך כלי רכב שנלכדו מתחת למטוס.

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הטיסה הגיעה מנמל התעופה לואיס מוניוז מרין בפורטו ריקו והתרסקה לקראת השעה 14:00 לפי שעון מקומי. על פי נתוני הטיסה, המטוס נע במהירות של כ-207 קילומטרים בשעה בעת שיצא מתחומי המסלול. באותה עת שררו באזור סופות רעמים קלות ורוחות חזקות.

חברת אמזון הביעה תנחומים על האובדן. קלי נאנטל, מנהלת יחסי ציבור גלובליים באמזון, אמרה: "נשבר לנו הלב לגלות שחמישה בני אדם איבדו את חייהם באירוע היום בנמל התעופה הבינלאומי של מיאמי. תנחומינו העמוקים ביותר נשלחים למשפחות, ליקירים ולכל מי שהושפע מהאובדן ההרסני הזה".

נאנטל הוסיפה: "המטוס, שהופעל על ידי 21 Air, ניסה לנחות כאשר אירע האירוע הזה. אנו עובדים בצמוד לרשויות המקומיות ולגורמים הרשמיים כדי ללמוד עוד ונשתף פעולה באופן מלא עם כל חקירה". בחברה ציינו כי הם מעניקים סיוע מלא לכל הגורמים הפועלים בשטח.

יותר מ-200 לוחמי אש פעלו בזירה עד לכיבוי הלהבות, אך במקום עדיין נרשמת דליפת דלק מטוסים. בעקבות התאונה הורתה רשות התעופה הפדרלית על קרקוע טיסות בנמל התעופה, בדיוק בשיא עומס הנסיעות של סוף שבוע יום העבודה. המועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה נכנסה לחקירת הנסיבות.