הצי האמריקני פרסם את מכרז ה-UJTS להחלפת מטוסי האימון הוותיקים. ארבע קבוצות ענק נאבקות על חוזה של מיליארדים, בעוד החלטה שנויה במחלוקת לוותר על נחיתות אמת על נושאות מטוסים מעוררת סערה בקרב המומחים והטייסים (בעולם)
קברניט מטוס ה-Boeing 737 MAX של חברת אלסקה איירליינס, שבו נתלשה דלת החירום במהלך טיסה בינואר 2024, הגיש תביעה על סך 10 מיליון דולר נגד בואינג, בטענה שהחברה ניסתה להטיל את האחריות על צוות האוויר במקום לקחת אחריות על כשלי הייצור (תעופה, משפטי)
הסוף למגבלות ראיה בשדה הקרב: שיתוף פעולה בין בואינג ל-TNO ההולנדית הוליד מכ"ם SAR קל משקל, המעניק לכטמ"מים קטנים יכולות תצפית חסרות תקדים. המערכת תאפשר איסוף מודיעין ברזולוציה גבוהה גם בחושך מוחלט ובתנאי ראות אפסיים (בעולם)
בזמן שבעולם מדברים על חמקנים ומטוסי דור חמישי, ארצות הברית מהמרת על הקלף הכי חזק והכי ותיק שלה | עם צ'ק של למעלה מ-2 מיליארד דולר, המפציץ האסטרטגי שנכנס לשירות עוד בשנות ה-60 עובר מהפכה הנדסית שתשאיר אותו בשמיים גם בעוד עשורים | התוכנית האמריקאית לשליטה עולמית עד שנת 2033 (צבא, בעולם)
סערה בענף התעופה העולמי לאחר שחברת התעופה הלאומית של הודו, 'אייר אינדיה' "מצאה" מטוס בואינג 737 בנמל התעופה, שננטש במשך 13 שנים והוזנח בנמל | המטוס, בן 43, נותר בצד עד שאנשי נמל התעופה של קולקטה ביקשו מהחברה לפנות אותו - מה שגרם לחברה לתהות האם אכן הוא שייך לה | היום המטוס הנטוש פונה מהנמל | תיעוד (תעופה)
במהלך ביקורו המדיני של נשיא דרום קוריאה בוושינגטון, הכריזה חברת 'קוריאן אייר' על עסקת הרכש הגדולה בתולדותיה: 103 מטוסי בואינג חדשים מדגמי 787, 777 ו-737, בשווי כולל של כ-36.5 מיליארד דולר, עם עסקת מנועים ושירותים נוספת מול GE בשווי 13.7 מיליארד דולר | העסקה מעניקה רוח גבית משמעותית ליחסים הכלכליים בין ארה״ב וקוריאה, ותסייע לחברה במיזוגה עם אסיאנה איירליינס ולהחלפת צי המטוסים הוותיק (כלכלה)
בהכרזה
מפתיעה,
נשיא טראמפ חשף כי
בואינג זכתה בחוזה לבניית הדור הבא של
מטוסי הקרב של חיל האוויר האמריקני,
ה-F-47
| המטוס
צפוי להיות בעל "עוצמה
חסרת תקדים"
ו"כמעט
בלתי נראה"
| האם
ימכר לישראל?
(חדשות
בעולם)