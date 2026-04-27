ארה"ב מכפילה את הצי • F-15EX: המטוס שנושא 12 טילים בבת אחת

במהלך דרמטי שנחשף בבקשת התקציב לשנת 2027, הודיע הפנטגון על הגדלה משמעותית של צי מטוסי ה-F-15EX - מ-104 מטוסים שתוכננו במקור ליעד חסר תקדים של 265 מטוסים. ההחלטה משקפת שינוי תפיסתי עמוק באסטרטגיה האווירית האמריקאית, כאשר חיל האוויר מחזיר את הכתר למטוס הקרב האגדי בגרסתו המתקדמת ביותר.

המטוס, שמיוצר על ידי חברת בואינג, נחשב ל"סוס העבודה" של המערכה הבאה מול איומים משתנים בזירה הבינלאומית. בניגוד למטוסי החמקן המתקדמים כמו ה-F-35, ה-F-15EX מציע יכולות ייחודיות שהופכות אותו לנכס אסטרטגי קריטי בשדה הקרב המודרני.

צוות משימות בדיקה של טיסה, קרקע ומעבדה ( צילום: בסיס חיל האוויר אגלין | צבא ארה"ב )

הפנטגון הבהיר כי ה-F-15EX אינו בא להחליף את מטוסי ה-F-35 החמקנים, אלא לשמש כפלטפורמה משלימה בעלת יכולות ייחודיות. המטוס מסוגל לשאת עד 12 טילי אוויר-אוויר במשימה אחת - יותר מכל מטוס קרב אחר הנמצא כיום בשירות פעיל. יכולת נשיאת חימוש אדירה זו הופכת אותו למה שמומחי ביטחון מכנים "מחסן תחמושת מעופף". התפיסה המבצעית מבוססת על שילוב כוחות: בעוד מטוסי ה-F-35 יפעלו בחזית כחמקנים המסוגלים לחדור למרחב אווירי עוין, ה-F-15EX ישמש כפלטפורמת תמיכה אווירית עם כוח אש עצום. המטוס יכול להכריע קרבות אוויר מורכבים ולספק הגנה היקפית על ציים שלמים, תוך שהוא נושא כמות תחמושת שדורשת מספר מטוסים אחרים.

מטוס קרב f15. אילוסטרציה ( צילום: אתר צה"ל )

המחיר המבצעי: אבדות במבצע זעם אפי

למרות הטכנולוגיה המתקדמת והיכולות המרשימות, המציאות המבצעית בשטח הוכיחה כי אין חסינות מוחלטת בשדה הקרב. במהלך מבצע "זעם אפי" נגד איראן, אבדו ארבעה מטוסים מדגם F-15 בנסיבות שמדגישות את המורכבות המבצעית.

בנתון מטלטל שנחשף, שלושה מהמטוסים הופלו בטעות כתוצאה מאש ידידותית - תקרית שמעלה שאלות קשות לגבי תיאום בין כוחות ומערכות זיהוי במהלך פעולות מורכבות. המטוס הרביעי הופל על ידי טיל כתף איראני במהלך פעילות מבצעית בדרום איראן, מה שמדגיש את האיום המתמשך מצד מערכות הגנה אווירית מתקדמות.

נתונים אלו מדגישים את הצורך בשכלול מתמיד של מערכות ההגנה, פרוטוקולי תקשורת ותיאום, ומערכות זיהוי ידידים-אויבים. כידוע, גם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר דורשת הכשרה מתמדת ותיאום מושלם בין יחידות שונות.

מיירט הפטריוט PAC-3 MSE בשיגור דרמטי. ( צילום: משרד ההגנה, כוח ההגנה העצמית האווירית @JASDF_PAO יפן )

צופה פני עתיד: מאוישים ורובוטיקה במשולב

לצד הגדלת צי ה-F-15, חיל האוויר האמריקאי נערך להכנסת מטוס הקרב העתידי F-47, המצוי עדיין בשלבי פיתוח מתקדמים. התוכנית האסטרטגית היא ליצור תמהיל קטלני בין מטוסים מאוישים לפלטפורמות אוטונומיות מלוות - כטמ"מי ליווי שיפעלו בתיאום מושלם עם המטוסים המאוישים.

על פי התכנון, קצב הייצור יעמוד על 24 מטוסי F-15EX בשנה, מה שאמור להביא את הצי האמריקאי לשיא עוצמתו באמצע העשור הבא. המהלך נועד להבטיח עליונות אווירית מוחלטת מול איומים מתפתחים מצד מעצמות כמו סין ואיראן, שמשקיעות משאבים עצומים בפיתוח מערכות הגנה אווירית מתקדמות.

התפיסה המבצעית החדשה משלבת שכבות הגנה מרובות: מטוסי חמקן לחדירה ראשונית, מטוסי F-15EX לכוח אש ותמיכה, ומערכות אוטונומיות לפעולות בסיכון גבוה. שילוב זה אמור להוות חומת מגן אווירית מול כל צר ואויב, תוך שמירה על חיי טייסים ומקסום יכולות מבצעיות.

מטוס F-35 על סיפון נושאת מטוסים. החשש: עשרות מטוסים מדגם זה יימסרו ללא מערכת המכ"ם המבצעית ( צילום: צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

ההשקעה העצומה במטוסי ה-F-15EX משקפת את הלקחים שהפנטגון הפיק מהעימותים האחרונים במזרח התיכון ומהמלחמה באוקראינה. המסר ברור: המלחמה העתידית תדרוש שילוב של טכנולוגיות מתקדמות, כוח אש עצום, ויכולת להחזיק מעמד בקרבות ממושכים - בדיוק מה שה-F-15EX מציע.