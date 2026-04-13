15 שנים למילת הקשר "אלפא" ששינתה את פני המלחמה: מערכת כיפת ברזל חוגגת עשור וחצי של הגנה אווירית בלתי נתפסת עם למעלה מ-10,000 יירוטים ו-90% הצלחה. כך הפך הנס הטכנולוגי של רפאל למגן האנושי הגדול ביותר בתולדות המדינה (צבא וביטחון)
בעקבות המתיחות מול איראן והתרוקנות המלאים בקיץ האחרון, ענקית הנשק RTX מאיצה את הייצור לקצב דמיוני. למה נבחרו דווקא טילי הטומהוק, איך זה ישפיע על ביטחון ישראל ומה הורה הפנטגון במחשכים? כל הפרטים על מרוץ החימוש שמרעיד את העולם (מלחמה והגנה)
פריז מאשרת רכש ענק של טילי שיוט ומערכות הגנה אווירית מתקדמות לקראת 2026. המהלך נועד לשקם את המלאים הלאומיים ולהבטיח רצף סיוע לאוקראינה | ענקיות הביטחון הצרפתיות נדרשות כעת להגביר דרמטית את קצב הייצור תחת "כלכלת מלחמה" (בעולם)
איחוד האמירויות ולוקהיד מרטין מהדקות את טבעת החנק סביב איומי הטילים העל-קוליים. עם השקעה מצטברת של קרוב למיליארד דולר ומערכת ה-THAAD הקטלנית, המפרץ הפרסי משגר מסר ברור לטהרן: כל ניסיון תקיפה ייגמר בריסוק קינטי בגובה האטמוספירה. כך נראית עמוד השדרה של ההרתעה האמריקנית החדשה (צבא, בעולם)
תקיפה אמריקאית נגד שלוחות דאעש באפריקה הסתבכה: שלושה טילי "טומהוק" ששוגרו בהוראת הנשיא טראמפ סטו ממסלולם ונחתו במדינת קווארה בניגריה | הטילים לא התפוצצו הודות למנגנוני בטיחות, ובחסדי שמיים האירוע הסתיים בנזק לרכוש בלבד וללא אבדות בנפש (בעולם)