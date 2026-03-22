מחדל בקו הייצור או עיכוב טכני קריטי? פער מדאיג נחשף באספקת המכ"ם החדש של נורת'רופ גראמן. קרוב ל-100 מטוסי חמקן עלולים להגיע ליחידות המבצעיות כשהם "עיוורים" ומיועדים לאימונים בלבד. לוקהיד מרטין במרוץ נגד השעון| המשמעות למערכה מול איראן (תקיפה והגנה)
מתקפת פתע אמריקאית-ישראלית על איראן חיסלה את המנהיג העליון חמינאי ו-40 בכירי משטר בלב הבירה טהראן. המבצע, שנחשף ב-AP, התבסס על מודיעין מדויק של ה-CIA וכלל תקיפות חמקנים שהשמידו תשע ספינות מלחמה ומתקני טילים בליסטיים בתוך דקות בודדות | הפרטים המלאים (מבצע שאגת הארי)
דרמה בקוטב הצפוני: שוודיה ודנמרק הזניקו מטוסי קרב וחמקנים בצל הצהרות טראמפ על סיפוח גרינלנד. מדובר במפגן עוצמה חסר תקדים שנועד לבלום כל ניסיון לשינוי הסטטוס קוו באזור | תגובה צבאית חסרת תקדים להצהרות טראמפ | צפו בתיעוד (בעולם)
סין חושפת את ה-J-20S, מטוס החמקן הדו-מושבי הראשון בעולם שהפך ל"צייד ספינות" קטלני. בזמן שבבייג'ינג חוגגים "ניצחון ראשון" בקרב אוויר של מטוס ה-J-10CE (היורש של ה'לביא' הישראלי) נגד טכנולוגיה מערבית, מומחים מזהירים: "קבוצות התקיפה האמריקניות נמצאות בסכנה" (בעולם)
שירותי הביטחון של אוקראינה (SBU) חיסלו צוללת רוסית נושאת טילי קליבר בנמל נובורוסייסק, באמצעות כטמ"ם תת-ימי "Sub Sea Baby" | זוהי הפעם הראשונה בהיסטוריה שכלי תת-ימי לא-מאויש משמיד צוללת מאוישת | מדובר במכה קשה לצי הים השחור הרוסי | צפו בתיעוד (בעולם)
הכטמ"ם החמקן החדש CH-7 השלים טיסת בכורה מוצלחת. הכלי, הבנוי בתצורת "כנף מעופפת" חסרת תקדים, מיועד לריגול אווירי בגובה קיצוני. עם יכולת שהייה של 16 שעות רצופות וגובה טיסה של 18 קילומטר, בייג'ינג מציבה סטנדרט חדש לעידן החמקנות (צבא, בעולם)
חיל האוויר האמריקני חותם על חוזה של 240.9 מיליון דולר עם תאגיד הנורווגי לאספקת דור שני של טיל ה-JSM. הטיל החדש מיועד לאחסון פנימי בבטן המטוס כדי לשמר את יכולת החמקנות של ה'אדיר' ולהכפיל את טווח התקיפה בעומק שטח האויב (בעולם)
מדענים בסין מדווחים כי באמצעות מערך לוויני מכ"ם כפול (ביסטטי) ניתן לאתר מטוסי חמקן כמו F-22 ו-B-21, לפי סימולציות שפורסמו בכתב-עת מקצועי | אם היכולת תאומת במציאות יהיה מדובר בקפיצה טכנולוגית עם השלכות אסטרטגיות על מערכות ההגנה וההתקפה בעולם (בעולם)
נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הבהיר בשבוע שעבר לעמיתו הטורקי רג'פ טאיפ ארדואן כי יתמוך ברכישת מטוסי קרב מתקדמים, כולל F-35. בפגישה בבית הלבן נצפתה על דש מקטורנו סיכת F-22 – מטוס שאינו נמכר לחו"ל (בעולם)
בעשורים האחרונים השתתף מטוס ה־B2 ספיריט, בעשרות משימות מבצעיות ברחבי העולם - מהבלקן, דרך אפגניסטן ועד עיראק וגם למשימת הפצצת המתקן הגרעיני בפורדו בעומק ההרים הקשוחים של איראן - רק הוא היה מתאים | הצצה לאחד מכלי הטיס החשאיים ביותר בעולם התעופה הקרבית (מגזין כיכר)