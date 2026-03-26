ישראל השיגה חופש אווירי בטהרן ובאיספאהן, ויכולה כעת לבצע מספר גיחות על בסיס יומיומי | זה מספר החימושים הדרמטי שהוטל על איראן על ידי ישראל וארה"ב | משגרים, מערכות הגנה אווירית - כך משמידות ישראל וארה"ב את האויב (צבא, בעולם)
צה״ל חושף ביום השלישי למלחמת שאגת הארי, את נתוני מבצע ׳שאגת הארי׳ עד כה: יותר מ-2,500 חימושים וכ-600 תשתיות טרור של המשטר האיראני הושמדו | עד היום גויסו כ-110,000 אנשי מילואים | כל הפרטים (חדשות מלחמה)
משרד ההגנה הבריטי חותם על חוזה ענק לייצור מערכת ה-MFP, "המפלצת" שמשנה את פני הקרב. התותח הרובוטי RCH 155 משגר 9 פגזים בדקה ב-100 קמ"ש בשיטת "יורה וטס". המהלך הדרמטי בנאט"ו נועד לשדרג את הארטילריה המלכותית ולהחזיר לבריטניה את כוח ההרתעה מול האיומים באירופה (בעולם)
משרד הביטחון חתם על עסקת ענק עם 'אלביט' לרכישת חימושים אוויריים מתקדמים ב-570 מיליון שקלים. המטרה: עצמאות ייצורית מוחלטת והכנת חיל האוויר למתארים של עימות מתמשך מול איומים רחוקים – ללא תלות באספקה חיצונית (צבא וביטחון)
דו"ח מטלטל של המפקח הכללי בפנטגון חושף תמונת מצב מדאיגה: בעוד ישראל נלחמת, מערכות הניטור האמריקניות קרסו | למעלה מ-4 מיליון פריטי לחימה ו-13.4 מיליארד דולר עברו תחת הרדאר של וושינגטון | בארה"ב חוששים מפגיעה ביתרון האיכותי: "הידע הרגיש עלול להגיע לידיים עוינות" (צבא, בעולם)
חימוש צה"לי שנורה במסגרת ניסוי אשר שוגר לעבר הים התיכון, התפוצץ כשני קילומטרים בלבד מכוח של חיל הים | הכוח הימי לא נפגע | האירוע החריג מתוחקר על ידי מפקד בסיס אשדוד בחיל הים - שאמון על הזירה הדרומית במישור החוף (צבא)
בעוד טילים ישראליים מדויקים נפרסים על חופי יוון, טורקיה מנסה לקבור את הברית האסטרטגית תחת לעג תקשורתי | אך מאחורי הניסיון להציג את מנהיגי האזור כפסלים שבריריים, מסתתרת פאניקה עמוקה מהציר שסוגר על שאיפות "המולדת הכחולה" של ארדואן (העולם הערבי)
כמענה לאמברגו הנשק שמדינות מטילות על ישראל, וכן כדי לצמצם את התלות הישראלית בארה"ב, הדרג המדיני הנחה להקים גוף חדש שתפקידו יהיה לעקוב אחר פערים ולחזק את יכולת החימוש הישראלית | בראשה של המנהלת יעמוד מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם (ביטחון)
ישראל
מתקדמת משמעותית עם מערכת הלייזר "מגן
אור"
שצפויה להיכנס לשירות
בעלות יירוט נמוכה במיוחד של כ-10
דולר, אבל מה קורה במדינות נוספות?|
עם זאת,
מגבלות כמו איבוד עוצמה
במרחק,
קושי בהתמודדות עם
מטחים בו זמנית ותלות במזג אוויר עדיין
מהוות אתגרים מרכזיים לטכנולוגיית הלייזר
ההגנתית (חדשות
צבא)
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתח ביקורת קשה על מדיניות ארה"ב כלפי ישראל וחשף כי בעקבות האמברגו האמריקאי, נאלץ צה"ל להסתמך על חימוש ישן ממלחמת יום הכיפורים שחמאס עשה בו לאחר מכן שימוש נגד ישראל (חדשות פוליטי)
במסגרת לקחי המלחמה האחרונה, משרד הביטחון הישראלי חתם על עסקאות ענק עם חברת אלביט מערכות | העסקאות, הכוללות ייצור אלפי פצצות אוויר כבדות והקמת מפעל חדש לייצור חומרי גלם, נועדו להפחית את תלות ישראל באספקת נשק ממדינות זרות (חדשות, צבא ובטחון)