6,500 טון חימוש ב-24 שעות: המבצע הלוגיסטי שהציף את הנמלים

בעוד הכותרות מתמקדות בזירות הלחימה, מתרחש בנמלי אשדוד וחיפה אחד המבצעים הלוגיסטיים המרשימים ביותר בתולדות מדינת ישראל. בסוף השבוע שעבר, תוך פחות מ-24 שעות בלבד, הציפה את הרציפים "רכבת" של פלדה וחימושים במשקל של למעלה מ-6,500 טונות – כולם בדרכם לבסיסי צה"ל ברחבי הארץ.

המבצע המורכב כלל הגעה סימולטנית של שתי אוניות מטען ענק לצד נחיתת מטוסי תובלה כבדים, כשכולם נושאים ציוד צבאי קריטי: חימושי אוויר ויבשה מתקדמים, משאיות צבאיות כבדות, ורכבי ניוד קרביים מסוג JLTV. הציוד הועמס באופן מיידי על מאות משאיות של חטיבת התובלה והועבר בתוך שעות ספורות ליעדיו המבצעיים.

מנכ"ל משרד הביטחון פיקח אישית

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, הגיע אישית לפקח על פריקת הציוד בנמל אשדוד. על פי הנמסר, ברעם הבהיר כי מדובר במרכיב קריטי במוכנות האסטרטגית של מדינת ישראל, במיוחד לאור המתח הביטחוני המתמשך והצורך להבטיח רציפות מבצעית מלאה לכוחות צה"ל.

המבצע הלוגיסטי הובל על ידי משלחת הרכש הביטחוני בארצות הברית ויחידת הממונה על השינוע הבינלאומי במשרד הביטחון, בתיאום הדוק עם אגף התכנון בצה"ל. הציוד כלל מערכות נשק מתקדמות, אמצעי לחימה, ורכבים צבאיים שנועדו לחזק את יכולות הלחימה של צה"ל בכל הזירות.

115,600 טונות מאז תחילת המלחמה

הנתונים המרשימים שחשף משרד הביטחון מעידים על היקף המאמץ הלוגיסטי: מאז תחילת מבצע "שאגת הארי", הגיעו לישראל למעלה מ-115,600 טונות של ציוד צבאי באמצעות 403 הטסות ו-10 השטות. מדובר בנתון חסר תקדים המעיד על מכונה לוגיסטית שפועלת מסביב לשעון.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הדגיש כי המטרה המרכזית של מערך הרכש וההצטיידות היא אחת ברורה: הבטחת עליונותו המבצעית של צה"ל ומתן מענה עוצמתי בכל זמן ובכל זירה. "אנחנו ממשיכים להאיץ את מאמצי ההצטיידות ולהבטיח שלצה"ל יהיה אורך נשימה מבצעי מלא", מסר השר.