שודדים הצליחו לגנוב מספר יצירות אומנות ששווין מוערך ב-9 מיליון יורו מבית בצפון איטליה, נכון לעכשיו הם טרם נתפסו | מדובר בשלוש יצירות שונות של שלושה אמנים, אחת מהן מוערכת לבדה בכשישה מיליון יורו | מערכת האזעקה הבריחה את השודדים, אולם אלו הצליחו כאמור לברוח עם השלל (בעולם)
חמוש שנופף בסכין ארוכה למול עוברים ושבים ושוטרי הקרבינרי נוטרל לאחר דקות ארוכות על ידי שוטרים שנמנעו מלעשות שימוש כנגדו בנשק חם | החשוד הסתובב במשך זמן רב ברחוב מול השוטרים שניסו להתקרב אליו בזהירות עד להכרעתו (חדשות)
צבא של 8,000 לוחמים מאינדונזיה כבר בכוננות פריסה לעזה | לפי דיווח ב'הארץ', בזמן שאיטליה ואזרבייג'אן נסוגות בבהלה – המדינה המוסלמית הגדולה בעולם כבר בדרך | האם המזרח התיכון עומד בפני פיצוץ נוסף? (בעולם)
הפרקליטות האיטלקית פתחה בחקירה פלילית בחשד למעורבות של גבר כבן 80 ב"ספארי אנושי" שנערך בסרייבו במהלך שנות ה־90, שערורייה שנחשפה לאחרונה | על פי החשד, אזרחים שילמו בשעתו עשרות אלפי אירו למיליציות הסרביות כדי לפגוע באזרחים (בעולם)
הקונסוליה האיטלקית בירושלים הגישה היום תלונה רשמית על תקרית חריגה שאירעה באזור הכפר הפלסטיני נעמה, סמוך לרמאללה, ושבה נטען כי שוטרים איטלקים שערכו סיור במקום נאלצו לכרוע ברך תחת איומי רובה | איטליה זימנה את השגריר ישראלי לשיחת מחאה (מדיני)
בסכום לא דימיוני תוכלו לרכוש את הארמון המרהיב בוונציה, בתנאי שאינכם מפחדים מהקללה המדממת שרודפת את בעליו כבר מאות שנים | מיצירת מופת של מונה ועד לשרשרת טרגדיות מסתוריות – הכירו את "קא' דאריו", הנכס המפואר והידוע לשמצה ביותר על התעלה הגדולה (חדשות בעולם)
מטוס Airbus A320-200 של חברת EasyJet, שהמריא ממילאנו מלפנסה, חווה כשל במנוע מספר 2 במהלך ההנמכה לשדה התעופה למציה טרמה בדרום איטליה | על פי תיעוד מהקרקע, ניתן לראות את שברי שלבי הטורבינה של המנוע, מה שמעיד על כשל משמעותי במנוע (תעופה)
בפעם הראשונה מאז עלותו על כס ההנהגה, יצא היום האדמו"ר מביאלה למסע קודש ממושך לחיזוק הקהילות וביסוס מוסדות התורה והחסד | רגעי התעלות בשבתות בלייקווד ובלורנס, לצד שמחת נישואי בן גיסו האדמו"ר מקאפיטשניץ | המסע שייחתם בחזרה לירושלים למעמד ה'חלאקה' המרטיט לנכדו היתום, בנו הרב ישראל אברהם משה רבינוביץ ז"ל | הלו"ז המלא (חסידים)
אמ״ן, שב״כ והמטה ללוחמה כלכלית בטרור העבירו לרשויות אכיפת החוק באיטליה מידע וראיות על תשתיות חמאס באיטליה | החקירה הובילה למעצר של 7 פעילי חמאס באיטליה, ובהם ראש התשתית המקומית מוחמד חנון - בכיר בהנהגת חמאס באירופה | במהלך המבצע של רשויות אכיפת החוק האיטלקיות, נתפסו נכסים, כספים ורכוש של התנועה (חדשות, בעולם)
המפגש הרשמי ברומא בין ראשת ממשלת איטליה לנשיא מוזמביק הפך לשיחת היום לאחר סצנת לחיצת היד | אך מעבר לוויראליות המפגש ציין 50 שנה לעצמאות מוזמביק ולשיתוף פעולה חקלאי ארוך טווח במסגרת התוכנית האיטלקית לפיתוח אפריקה (חדשות בעולם)
האדמירל האיטלקי ג'וזפה קאבו דרגונה, חבר בוועדה הצבאית של נאט"ו, אמר כי הברית עשויה לנקוט בגישה התקפית ביחס לאיומים המתגברים מצד רוסיה | הודעת חבר הועדה הגיעה על רקע מכת הרחפנים החשודים בשמי אירופה שנמשכת בחודשים האחרונים (בעולם)
שוטרים ערכו פשיטה במתקני לוגיסטיקה של אמזון באיטליה, כחלק מחקירה על חשד להברחת סחורה מסין | על פי החשד, אמזון משמשת כמעין "סוס טרויאני" המאפשר לסחורה להגיע לאיטליה מבלי לשלם מיסים כנדרש | החקירה צפויה להתרחב למדינות נוספות באיחוד האירופי (בעולם)
הזכייה במכרז האיטלקי של חברת שורש היא בזכות פיתוח אפודים ארגונומיים המותאמים גם ללוחמות • שורש: "המשימה שלנו היא לתרגם משוב מהשטח ליתרונות מבצעיים" • במקביל: חברת מרום דולפין זכתה בחוזה לקסדות למשטרת איטליה (בעולם)