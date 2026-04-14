טראמפ נגד מלוני: 'איראן תפוצץ את איטליה בשתי דקות אם תוכל'

בהתפתחות דרמטית ביחסים בין ארצות הברית לאיטליה, תקף הנשיא דונלד טראמפ היום (שלישי) בחריפות יוצאת דופן את ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני, בעלת בריתו המרכזית באיחוד האירופי. המתיחות פרצה לאחר שמלוני הבהירה כי "דבריו של הנשיא טראמפ בלתי מתקבלים על הדעת", והוסיפה כי "האפיפיור הוא ראש הכנסייה הקתולית, וזה נכון וטבעי שהוא יקרא לשלום ויגנה כל צורה של מלחמה".

טראמפ לא השאיר את הדברים על כנם. "היא זו שאינה מתקבלת על הדעת, כי לא אכפת לה אם לאיראן יהיה נשק גרעיני", מסר הנשיא האמריקני בתגובה חריפה. "איראן הייתה מפוצצת את איטליה בתוך שתי דקות אם הייתה יכולה", הוסיף, תוך שהוא מנסה להציג את עמדתו כמי שדואג לביטחון האירופי יותר ממנהיגי אירופה עצמם. האשמות בחוסר שיתוף פעולה הנשיא האמריקני המשיך והאשים את ראש ממשלת איטליה בחוסר שיתוף פעולה בנושאים ביטחוניים מרכזיים. "היא לא רוצה לעזור לנו עם נאט"ו, ולא רוצה לעזור לנו להיפטר מהנשק הגרעיני", טען טראמפ. "היא מאוד שונה ממה שחשבתי", הוסיף, בביטוי של אכזבה מבעלת ברית שנחשבה עד כה לקרובה לעמדותיו. המתקפה של טראמפ לא הסתפקה בנושאים ביטחוניים. הנשיא התייחס גם למדיניות ההגירה של איטליה, בטענה כי "היא כבר לא אותו אדם, ואיטליה לא תהיה אותה מדינה - ההגירה הורגת את איטליה ואת כל אירופה". דבריו אלו מגיעים על רקע הפסדו של ויקטור אורבן בהונגריה, שטראמפ שיבח את מדיניות ההגירה הנוקשה שלו.

רקע: ההחלטה האיטלקית להשהות את ההסכם הביטחוני

המתיחות בין וושינגטון לרומא מגיעה בעיתוי מורכב במיוחד. כזכור, איטליה הודיעה השבוע על השהיית ההסכם הביטחוני עם ישראל, צעד שמשקף את המתיחות הגוברת בין רומא לירושלים על רקע המלחמה באיראן. מלוני הבהירה בפרלמנט האיטלקי כי "זהו הקשר של משבר מבני במערכת הבינלאומית, שבו האיומים נעשים מפחידים יותר ויותר והתערבויות חד צדדיות מחוץ למסגרת החוק הבינלאומי מתרבות".

יחד עם זאת, משרד החוץ הישראלי מיהר להבהיר כי "אין לנו הסכם בטחוני עם איטליה. יש לנו מזכר הבנות מלפני הרבה שנים שמעולם לא היה בו תוכן ממשי. זה לא יפגע בבטחון ישראל". גם שר החוץ גדעון סער יצא בתגובה חריפה ליו"ר האופוזיציה יאיר לפיד שביקר את הממשלה על הצעד האיטלקי, וכינה אותו "ליצן" שמפגין "בורות מסוכנת".