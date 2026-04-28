דבריו של ראש המוסד

במעמד מרגש שהתקיים אתמול (יום שני) במטה המוסד, הוענקו ציוני לשבח לעשרה מבצעים ופרויקטים שתרמו תרומה יוצאת דופן לביטחון ישראל. הטקס, שנערך בנוכחות ראש המוסד דוד ברנע, פורום הפיקוד הבכיר ועובדי המוסד, שיקף את העשייה הפורצת דרך של ארגון המודיעין במערכות מול איראן והזירה הצפונית.

"השגנו מודיעין אסטרטגי וטקטי בליבת הסוד של האויב והוכחנו יכולות מבצעיות חדשות ופורצות דרך במדינות יעד", התבטא ברנע בנאומו. "מימשנו את המערכה המדינית החשאית ליצירת בריתות אזוריות". בין מקבלי הציון לשבח השנה - מבצעים יוצאי דופן להשגת מודיעין אסטרטגי וטקטי בליבת הסוד של האויב. על פי הנמסר, בזכות מבצעים אלו מומשו פעילויות רבות במערכה מול איראן ובזירה הצפונית, ונשמרה העליונות המודיעינית של ישראל. ציון לשבח הוענק גם לסדרת מבצעים פורצי דרך שמומשה במסגרת מערכת 'עם כלביא'. במסגרתה מימש המוסד שיטות עבודה ייחודיות חדשות המבוססות על שילוב בין כוחות סוכנים בשטח ליכולות טכנולוגיות מתקדמות וחדירה חשאית עמוקה ללב טהראן.

ראש המוסד על הזוכים בצל"שים

לצד העשייה ההתקפית התחבולנית, הוענק השנה צל"ש לפעילות אסטרטגית שהוביל המוסד במסגרת המערכה המדינית החשאית להרחבת העומק האסטרטגי של ישראל ויצירת בריתות חדשות. פעילות זו, כך נמסר, חיונית למעמדה האזורי של מדינת ישראל.

בנוסף, הוענק השנה צל"ש גבורה ועוז-רוח ללוחם ותיק ומנוסה על הובלת מבצע נועז וראשון מסוגו. ראש המוסד הביע הערכתו העמוקה ללוחם והתייחס בדבריו ללוחמי המוסד הפועלים יום יום תחת סיכון חיים.

ברנע הדגיש את ההכרח בשימור יכולת מבצעית הנשענת על לוחמים עבור מימוש משימות ומבצעים מיוחדים. "במערכות מול איראן וחיזבאללה עבדנו שכם לשכם לצד צה"ל – גם בהגנה וגם בהתקפה, והשפענו על פי יתרונות יחסיים ושותפות אמיתית", ציין.

"המבצעים שזכו בצל"ש השנה אפשרו לנו לפרוץ גבולות בלבנון ובאיראן", הוסיף ראש המוסד. "המחשנו את האפקטיביות של מערך חדשני עוצמתי לפגיעה באויבינו. יחד עם צה"ל שינינו את היציבה האסטרטגית של מדינת ישראל וחיזקנו את עוצמתה".

ברנע סיים את דבריו בהדגשת המחויבות המתמשכת: "אנו מחויבים לפקוח שבע עיניים, אנו מחויבים לתעוזה מודיעינית ומבצעית, ואנו מחויבים לעקרון הפעולה. לא ננוח על זרי הדפנה, וכשנראה איום נפעל במלוא העוצמה".