סער תקף את לפיד: 'ליצן שהיה שר חוץ על הנייר'

ויכוח חריף פרץ היום (שלישי) בין שר החוץ גדעון סער ליו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, על רקע החלטת איטליה להשהות את ההסכם הביטחוני עם ישראל. סער יצא במתקפה חריגה בחריפותה נגד לפיד, כשהוא מכנה אותו "ליצן" ומאשים אותו ב"בורות מסוכנת".

הרקע להתפרצות: לפיד פרסם הבוקר ציוץ חריף בו תקף את ראש הממשלה ואת שר החוץ על החלטת איטליה. "החלטתה של איטליה להשעות את הסכם שיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל היא עוד כישלון מביך של ראש הממשלה ושל שר החוץ הלא קיים", כתב לפיד, והוסיף כי "מלוני היא לא מנהיגה אירופאית שמאלנית-פרוגרסיבית, היא במחנה הימני-שמרני ומבינה את הצורך להילחם בטרור".

שר החוץ גדעון סער ( צילום: דוברות )

"הציוץ התורן של הליצן" תגובתו של סער לא איחרה לבוא, והיא הייתה חריפה במיוחד. "הציוץ התורן של הליצן הוא עוד כישלון מביך של 'ראש האופוזיציה' הלא קיים", פתח שר החוץ את דבריו. "אם היה למי שכיהן בעבר כ'שר החוץ' של ישראל ידע מינימלי הוא היה יודע שאין בכלל הסכם כזה. יש מזכר הבנות שמעולם לא נוצק בו או היה בו תוכן של ממש. ביטחון ישראל לא ייפגע". כזכור, משרד החוץ מסר היום תגובה רשמית דומה, בה הובהר כי "אין לנו הסכם בטחוני עם איטליה. יש לנו מזכר הבנות מלפני הרבה שנים שמעולם לא היה בו תוכן ממשי". ההבהרה הזו מגיעה על רקע הודעתה של ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני על השהיית החידוש האוטומטי של הסכם ההגנה עם ישראל. "בורות מסוכנת ונחפז ללמד קטגוריה" סער המשיך והעמיק את ביקורתו: "אבל הבורות אינה הבעיה החמורה ביותר של חסר הבגרות. כמו דבר האיוולת שלו מהשבוע שעבר - כך גם הפעם - הוא נחפז ללמד קטגוריה על ישראל במערכה. בניגוד לסברתו - הוא לא ייהנה מכך. דעיכתו הפוליטית הבלתי נמנעת תימשך". שר החוץ התייחס גם לאמירתו של לפיד כי "נחזור, נקים ממשלה, וישראל תשוב להיות המדינה שכולם רצו לאהוב". לדברי סער, מדובר ב"אמירה ילדותית, חסרת-שחר אבל גם מסוכנת". "את ישראל 'אהבו' מאוד בימי הנסיגות של אוסלו, לבנון ועזה. (אגב: גם באותם ימים היינו תמיד במיעוט בכל פורום בינלאומי!). חזרה למדיניות הנסיגות וההכלה תחזיר סכנות קיומיות - מהן הצליחה ישראל להחלץ, בתושייה ובתעוזה, בתקופתנו".

"המדינאות לאנשים רציניים"

סער חתם את דבריו במסר חד: "המדינאות היא זירה לאנשים רציניים, לא לליצנים". המתקפה החריפה של שר החוץ על יו"ר האופוזיציה מגיעה בתקופה רגישה במיוחד, כאשר ישראל מתמודדת עם אתגרים דיפלומטיים מורכבים בזירה הבינלאומית.

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שסער ולפיד מתעמתים בחריפות. השניים, ששימשו שניהם כשרי חוץ בעבר, נוהגים להתנגח על סוגיות מדיניות חוץ ודיפלומטיה. עם זאת, החריפות של המתקפה הנוכחית בולטת במיוחד, כאשר סער בוחר להשתמש במונחים כמו "ליצן" ו"חסר בגרות".