משרד החוץ: 'מזכר ההבנות עם איטליה מעולם לא היה ממשי'

משרד החוץ הישראלי מסר היום (שלישי) תגובה רשמית להצהרת ממשלת איטליה בדבר השהיית ההסכם הביטחוני עם ישראל. בהודעה קצרה וממוקדת הבהיר המשרד כי "אין לנו הסכם בטחוני עם איטליה. יש לנו מזכר הבנות מלפני הרבה שנים שמעולם לא היה בו תוכן ממשי. זה לא יפגע בבטחון ישראל".

התגובה מגיעה בעקבות הודעתה של ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני על השהיית החידוש האוטומטי של הסכם ההגנה עם ישראל. מלוני מסרה את ההחלטה לכתבים בשולי ביקור שקיימה בוורונה, כשהיא מציינת כי "בהתחשב במצב הנוכחי, הממשלה החליטה להשהות את החידוש האוטומטי של הסכם ההגנה עם ישראל".

רקע להחלטה האיטלקית

ההחלטה האיטלקית מגיעה על רקע ביקורת חריפה שהשמיעה מלוני בפרלמנט האיטלקי על המלחמה שמנהלות ארצות הברית וישראל נגד איראן. בנאום שנשאה ברומא, הגדירה ראש הממשלה האיטלקית את העימות כחלק ממגמה מסוכנת של התערבויות צבאיות מחוץ למסגרת החוק הבינלאומי.

"זהו הקשר של משבר מבני במערכת הבינלאומית, שבו האיומים נעשים מפחידים יותר ויותר והתערבויות חד צדדיות מחוץ למסגרת החוק הבינלאומי מתרבות", הבהירה מלוני, והוסיפה כי "בתוך ההקשר הזה יש למקם גם את ההתערבות האמריקנית והישראלית נגד המשטר האיראני".

עמדה כפולה כלפי איראן

יחד עם הביקורת על ישראל, הדגישה ראש הממשלה האיטלקית עמדה עקרונית נגד איראן גרעיני. "איראן אינה יכולה להיות מורשית לפתח נשק גרעיני, משום שהדבר יסיים את מסגרת מניעת הפצת הנשק הגרעיני עם השלכות דרמטיות על הביטחון העולמי", אמרה, והזהירה כי מצב כזה עלול להשאיר את איטליה ואת אירופה חשופות לאיום גרעיני מצד טהראן.

מלוני הוסיפה כי איטליה מספקת אמצעי הגנה אווירית למדינות המפרץ שנפגעו מתקיפות איראניות, תוך הדגשה שהדבר נעשה לא רק למען בעלות הברית אלא גם למען האינטרס האיטלקי והאירופי.