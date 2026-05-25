נעלמו עקבותיהם של 12 פעילים בשיירת הסיוע לעזה שתקועה בלוב

מסעם של למעלה מ-200 פעילי משט "הסומוד" הבינלאומי, שניסו להגיע לרצועת עזה דרך היבשה כדי 'לשבור את המצור', נקלע למבוי סתום ומסוכן בשטחי לוב. השיירה ההומניטרית מצאה את עצמה תקועה באזור שבשליטת הגנרל חליפה חפת'ר, וכעת גובר החשש לחייהם של תריסר פעילים שהקשר עמם אבד לחלוטין.

כפי שדיווחנו בבבלי, לצד המשט הפרובוקטיבי מטורקיה שיצא לכיוון חופי עזה, יצאה גם שיירה דרך לוב במטרה להגיע לרצועה דרך מצרים. אולם המסע הסתבך קשות כאשר כוחותיו של הגנרל חפת'ר, השולט במזרח לוב, פרסו שרשרת מחסומים קשוחה בדרך לגבול המצרי. 12 פעילים נעלמו בעיר סירת המשבר החריף בעיר סירת, כאשר קבוצה של 12 פעילים – שהיו מצוידים במכונית ואמבולנס – הוזמנה לנהל משא ומתן עם הרשויות המקומיות במטרה לאפשר את המשך תנועת השיירה. מאז כניסתם לפגישה, נעלמו עקבותיהם. בין חברי הקבוצה שעימם אבד הקשר נמצאים שני אזרחים איטלקים – גבר מחבל פוליה ואישה מחבל פיימונטה. מריה אלנה דליה, דוברת המשט, מסרה לכלי התקשורת באיטליה כי להערכתם הפעילים נעצרו על ידי כוחותיו של חפת'ר. שבוע של המתנה וניסיון מעקף "שיירת הסומד העולמית" מונה כ-200 מתנדבים ומטרתה המקורית הייתה לחצות את לוב לכיוון מצרים, ומשם להיכנס לרצועת עזה. על פי הדיווחים, השיירה המתינה במשך שבוע שלם מחוץ לעיר סירת וניסתה להשיג אישור מעבר רשמי. לאחר שהמשא ומתן נכשל, קיבלו הפעילים החלטה נועזת והמשיכו בדרכם ללא היתר, כשהם מובילים עימם 7 אמבולנסים ו-10 משאיות עמוסות בסיוע הומניטרי. ההתקדמות נעצרה באגרסיביות כאשר כוחות גדולים של חטיבה 604 – כוח צבאי הנאמן לגנרל חפת'ר – חסמו את נתיב הנסיעה באמצעות מקלעים וצלפים פרוסים.

אולטימטום הצלפים והאיפול המוחלט

לאחר דרמה מורטת עצבים וסבב משא ומתן נוסף תחת איומי הנשק, הותר בסופו של דבר לפעילים – המחזיקים באזרחויות של איטליה, ספרד, פולין, פורטוגל ויוון – להמשיך בתנועה. עם זאת, מיד לאחר שעברו את המחסום, נותק עמם הקשר וגורלם אינו ידוע.

סוריאנו, בת 33 מאנדריה שבאיטליה, שנמצאת עם השיירה בלוב, מצליחה לתאר את רגעי החרדה מאחור. היא מסבירה כי הפעילים חולקו בין כלי הרכב השונים, וכי דומניקו ודינה אלבריציה נמצאים בתוך הקבוצה שגורלה לוט בערפל.

"אני נמצאת כרגע במרחק של כ-100 מטרים בלבד מנקודת הביקורת יחד עם מלווים אחרים" אומרת סוריאנו, "אנחנו פשוט עומדים כאן ומחכים לכל שביב מידע, מתפללים שהם יחזרו אלינו בריאים ושלמים. אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, אבל הצוות המשפטי שלנו נכנס לפעולה מיידית. יצרנו קשר עם הקונסוליה ועם משרדי ממשלה שונים – כל מה שניתן לעשות ברמה הדיפלומטית כבר נעשה".