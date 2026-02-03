סיף אל-אסלאם קדאפי, בנו של שליט לוב לשעבר מועמר קדאפי, חוסל בהתנקשות, כך דווח מפי גורם במשפחה, שציין כי ארבעה מתנקשים היו מעורבים בחיסול | מקור המקורב למשפחה אמר כי קדאפי "נאבק עם המתנקשים לפני שנפצע" | בדיווח נוסף נטען כי "מותו אירע בנסיבות מסתוריות" | אין עדיין מידע ודאי לגבי הגורם שאחראי לחיסול (העולם הערבי)
בטורקיה מדווחים הערב כי אבד הקשר עם מטוס פרטי שעל פי ההערכה נשא את ראש המטה הכללי של צבא לוב, מוחמד עלי אחמד אל-חדד | יחד עם הרמטכ"ל היו בכירים נוספים | המרחב האווירי של אנקרה נסגר זמנית, וכך גם נמל התעופה אסנבוגה באנקרה (בעולם, תעופה)
אחרי עשור של מעצר מנהלי בלבנון, בית משפט בארץ הארזים הורה לשחרר בערבות של 11 מיליון דולר את בנו של שליט לוב המודח, חניבעל קדאפי | חניבעל נעצר בחשד שיש לו פרטים על פרשת היעלמותו המסתורית של אימאם שיעי לבנוני בעת שביקר בלוב ב-1978 בהזמנת אביו, קדאפי (העולם הערבי)
"טמפרטורות גבוהות", "עומסי חום קיצוניים" ועוד ועוד שמות לקטסטרופה האקלימית ששוררת במחוזותינו מתחילת השבוע, אבל זה עוד כלום לעומת מה שקורה בעולם | מהי הטמפרטורה הכי גבוהה שנמדדה בעולם והיכן? מהו המקום החם שאפילו החיידקים לא שורדים בו? וגם: מתי היה היום הכי חם בישראל? (מגזין)
בטריפולי, בירת לוב, נמשכים העימותים בין ממשלת האחדות הלאומית והממשלה היריבה כבר למעלה מיממה | בתיעודים מטריפולי שהגיעו גם בלילה וגם הבוקר, נראית תנועה ערה של כלי רכב של הצדדים הלוחמים ברחובות ונשמע ירי כבד | במדינה חוששים מהתלקחות מחודשת של מלחמת האזרחים (בעולם)