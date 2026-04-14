ראש ממשלת איטליה מלוני השהתה את ההסכם הביטחוני עם ישראל

ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני הודיעה היום (שלישי) על השהיית ההסכם הביטחוני עם ישראל, בהחלטה שמשקפת את המתיחות הגוברת בין רומא לירושלים על רקע המלחמה באיראן. "בהתחשב במצב הנוכחי, הממשלה החליטה להשהות את החידוש האוטומטי של הסכם ההגנה עם ישראל", מסרה מלוני לכתבים בשולי ביקור שקיימה בוורונה.

ההחלטה מגיעה בעקבות ביקורת חריפה שהשמיעה מלוני בפרלמנט האיטלקי על המלחמה שמנהלות ארצות הברית וישראל נגד איראן. בנאום שנשאה ברומא, הגדירה ראש הממשלה האיטלקית את העימות כחלק ממגמה מסוכנת של התערבויות צבאיות מחוץ למסגרת החוק הבינלאומי, זאת לאחר שהאופוזיציה האיטלקית טענה כי ממשלתה נוהגת ברכות כלפי בעלות בריתה. "משבר מבני במערכת הבינלאומית" לדברי מלוני, העימות הנוכחי משתלב במשבר רחב יותר של המערכת הבינלאומית. "זהו הקשר של משבר מבני במערכת הבינלאומית, שבו האיומים נעשים מפחידים יותר ויותר והתערבויות חד צדדיות מחוץ למסגרת החוק הבינלאומי מתרבות", הבהירה, והוסיפה כי "בתוך ההקשר הזה יש למקם גם את ההתערבות האמריקנית והישראלית נגד המשטר האיראני". יחד עם זאת, הדגישה ראש הממשלה האיטלקית עמדה עקרונית נגד איראן גרעינית. "איראן אינה יכולה להיות מורשית לפתח נשק גרעיני, משום שהדבר יסיים את מסגרת מניעת הפצת הנשק הגרעיני עם השלכות דרמטיות על הביטחון העולמי", אמרה, והזהירה כי מצב כזה עלול להשאיר את איטליה ואת אירופה חשופות לאיום גרעיני מצד טהרן.

נסיגה אירופית מהמזרח התיכון

ההחלטה האיטלקית מצטרפת למגמה רחבה יותר של נסיגת מדינות אירופה ממעורבות במזרח התיכון. כידוע, איטליה הבטיחה בעבר השתתפות משמעותית בכוח הבינלאומי ברצועת עזה, אך כעת מתברר שרומא מתרחקת מהתחייבויותיה. גם אזרבייג'אן הבהירה למפקד פיקוד המרכז של ארה"ב כי לא תשלח כוחות לאזור, בניגוד להבטחות קודמות.

מלוני הוסיפה כי איטליה מספקת אמצעי הגנה אווירית למדינות המפרץ שנפגעו מתקיפות איראניות. "אנחנו עושים זאת לא רק כדי להגן על בעלות בריתנו, אלא גם כדי להגן על האינטרסים שלנו", ציינה, תוך שהיא מדגישה את החשיבות האסטרטגית של יציבות המפרץ לאירופה.

יצוין כי ההחלטה האיטלקית משקפת את המורכבות שבה נתונות מדינות אירופה בניסיון לאזן בין נאמנות לבעלות ברית מסורתיות לבין שיקולים אסטרטגיים עצמאיים. בעוד שאינדונזיה - המדינה המוסלמית הגדולה בעולם - הכשירה עד כה כ-20 אלף חיילים למשימות ברצועת עזה ומביעה נכונות לפעולה, מדינות מערביות כמו איטליה עושות "אחורה פנה" בצורה דרמטית.