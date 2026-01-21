נס בשכונת גאולה שבחיפה, בשיא המולת הצהריים, קרס מבנה בנייה קלה מגג בניין בן ארבע קומות בעקבות הרוחות העזות • הגג התרסק על המדרכה והשבית רכב חונה, אך בחסדי שמיים איש לא נפגע | הצלם שמואל שנקר מיהר לתעד את מקום הנס (חרדים)
כשליש מהעובדים באתר כריית נחושת במזרח קונגו נהרגו אמש (שבת) לאחר שהגשר המוביל למכרה קרס מול מאות כורים | הרשויות באזור לואלאבה מסרו כי האירוע התרחש בשבת באתר כרייה חצי-תעשייתי בקלאנדו, וכי מספר הנפגעים עלה במהירות עם התבררות ממדי האסון | תיעוד מרגעי האסון (בעולם)
בעוד שהמערכת הציבורית נותרת חסרת נשימה, הרופאים נשחקים, והמטופלים ממתינים חודשים ארוכים לכל בדיקה או אבחון – הממשלה ממשיכה לשתוק | דו"חות רשמיים חושפים עלייה חדה בזמני ההמתנה, מחסור של אלפי רופאים ואחיות ופערים גיאוגרפיים אדירים בין המרכז לפריפריה | מאחורי הנתונים מסתתרת תחושת נטישה ציבורית עמוקה - אזרחים שמאבדים אמון במערכת שאמורה להגן עליהם כשהשאלה נותרת פתוחה: האם ישראל תבחר להבריא - או להמשיך לחכות בתור? (בריאות)
מאות אוטובוסים ורבבות מתפללים נוהרים הערב לקבר רחל לרגל יום ההילולא – אך תיעודים מהשטח מראים עומסים כבדים, ניסיונות השתלטות וקריסה לוגיסטית מוחלטת |המשטרה: המתפללים שהגיעו החלו להפר את הסדר בניסיון להיכנס בכוח למתחם הקבר, שהיה עמוס ובתפוסה המרבית המותרת (חרדים)
שני מדדים שהוכיחו עצמם בעבר כמנבאים משברים פיננסיים מאותתים כעת על רמות בועה קיצוניות בשוק ההון האמריקאי | מדד באפט חוצה שיא כל הזמנים, מדד שילר נושק לרמות של בועת הדוט.קום, והולכים ומתרבים הקולות המתריעים מפני תיקון חריף בשנת 2026 (כלכלה)
גשר רכבת שהיה בבנייה קרס בליל שבת מעל הנהר הצהוב במחוז צ'ינגהאי שבצפון-מערב סין | הקריסה אירעה בעת מתיחת כבלי פלדה, כשאחד מהם נקרע וגרם להתמוטטות הקשת המרכזית | 14 עובדים נהרגו במקום, וכמה נוספים עדיין נעדרים (בעולם)
צה"ל ומתפ״ש חושפים הקלטה, בה נשמע תושב עזתי מעיד בפני קצין על נסיונות של חמאס להכשיל את חלוקת הסיוע ההומניטרי לתושבים | תושב עזתי: "הם לא רוצים שאנשים יקבלו סיוע, הם רוצים להפיל את התוכנית כדי שהסיוע ילך אליהם" | האזינו (צבא)