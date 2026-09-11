לקראת כניסת החג, השירות המטאורולוגי מעדכן בתחזית מעודדת: ערב ראש השנה צפוי לעבור באווירה נעימה במיוחד, שתקל על ההליכה לבתי הכנסת ועל האירוח החגיגי. במהלך ימי החג עצמם תחול התחממות קלה והדרגתית בכל רחבי הארץ.

התחזית להיום: מעונן חלקית עד בהיר, והטמפרטורות יהיו קרובות לממוצע העונתי. בערב החג צפוי מזג אוויר נוח יחסית, בעיקר באזורי ההרים. הים התיכון: גלים בגובה 50 עד 120 ס"מ. הרוחות: דרום-מערבית עד צפון-מערבית בעוצמה של 15 עד 35 קמ"ש.

התחזית לימי החג

שבת (יום ראשון של ראש השנה): הטמפרטורות יישארו רגילות לעונה, ללא שינוי ניכר

ראשון (יום שני של ראש השנה): עלייה קלה בטמפרטורות, מזג אוויר נוח עד חם מעט מהרגיל

שני: התחממות קלה נוספת שתורגש בכל רחבי הארץ

החזאי ליאור סודרי מפרסם את הטמפרטורות החזויות להיום והלילה:

קריית שמונה 34-21, קצרין 33-20, צפת 29-19, טבריה 35-24, נצרת 31-21, חיפה 30-25, תל אביב 30-25, מודיעין 32-22, ירושלים 30-19, אריאל 30-20, אשקלון 30-25, עין גדי 37-28, באר שבע 34-21, ערד 32-20, מצפה רמון 30-19, אילת 37-26.