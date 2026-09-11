סליחות ערב ראש השנה - צילום: הקרן למורשת הכותל סליחות ערב ראש השנה | צילום: צילום: הקרן למורשת הכותל 10 10 0:00 / 0:48

ערב ראש השנה תשפ"ז הגיע לשיאו הרוחני והמרגש ברחבת הכותל המערבי, כאשר למעלה מחמישים אלף איש התקבצו בלילה שבין יום חמישי ליום שישי למעמד הסליחות המרכזי והתרת קללות. מול האבנים העתיקות, דמעות ותשובה חצו את כל גווני החברה הישראלית במעמד מרומם שהותיר חותם עמוק על אלפי המשתתפים.

המעמד ההיסטורי חתם חודש שלם של התרוממות רוחנית שבמהלכו פקדו את המקום קרוב למיליון מתפללים מכל רחבי הארץ. עצרת הסליחות המרכזית התקיימה במעמד הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, לצד רבנים חשובים, שרים, אישי ציבור וקהל רבבות שמילא כל פינה ברחבה ומעבר לה. בפתיחת המעמד, נשא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ, דברים מרגשים בפני קהל ההמונים על חשיבות האחדות בעם ישראל בתקופה זו, וקרא להניח את כל המחלוקות בצד, להרבות באהבת חינם ובערבות הדדית לקראת השנה החדשה. במהלך המעמד המרומם, נשאו הרבנים תפילות נרגשות לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לרפואת הפצועים ולשלום וביטחון ואחדות ישראל, כאשר ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, עבר לפני התיבה בתפילה.

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בקרן למורשת הכותל המערבי מציינים בסיפוק רב כי מתחילת חודש אלול ועד ערב החג פקדו את המקום קרוב למיליון מתפללים מכל קצוות החברה הישראלית. בשל העומסים הכבדים והמונים רבים שלא יכלו להיכנס לרחבה, יזמה עיריית ירושלים בראשות משה ליאון, יחד עם הרשות לפיתוח ירושלים והקרן למורשת הכותל, שידור חי של המעמד על גבי מסכי ענק שהוצבו על חומות העיר העתיקה ובשער יפו.

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מארגני המעמדות מזכירים כי הציבור מוזמן להמשיך ולהגיע למעמדי הענק שיתקיימו ברחבת הכותל המערבי גם במהלך עשרת ימי תשובה, כאשר המעמד המרכזי הבא יתקיים ביום שני, ג' בתשרי, בשעה 00:15 בהשתתפות רבבות מתפללים.