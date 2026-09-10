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שעות ארוכות בכותל עד אור הבוקר: האדמו"ר מצאנז חזר לארה"ב

האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג סיים ביקור ממושך בארץ הקודש והמריא חזרה לבורו פארק לקראת חודש אלול • תפילה נרגשת בכותל שנמשכה מעיצומו של הלילה ועד הזריחה, ביקור בציון אביו בעל ה'שפע חיים' זי"ע, וביקור תודה אצל האדמו"ר מביאלה

האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בכותל המערבי | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)

האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג סיים השבוע ביקור ממושך בארץ הקודש והמריא חזרה למעון קודשו בבורו פארק שבארצות הברית, לקראת כניסת חודש אלול ומועדי התשרי הבעל"ט.

שיאו של הביקור היה בשעות האחרונות שלפני הנסיעה, כאשר האדמו"ר הגיע להתפלל בכותל המערבי. התפילה החלה בעיצומו של הלילה, כשרחבת שקועה בחשיכה, ונמשכה שעות ארוכות של תחנונים ובקשת רחמים על הכלל ועל הפרט. רק כאשר אור השחר החל לפצוח מעל שמי ירושלים, עזב האדמו"ר שליט"א את המקום הקדוש.

במהלך השבוע האחרון לשהותו בארץ, הגיע האדמו"ר להשתטח על ציון אביו, מרן בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע, ועל קבר אמו הרבנית הצדקנית ע"ה, שנמצאים בנתניה. שם התפלל ועורר רחמי שמיים לקראת השנה החדשה.

במהלך הביקור קיבל האדמו"ר את חסידיו שבאו להיפקד בדבר ישועה ורחמים. כמו כן, שימש כסנדק בברית מילה לבנו של אחד מחסידיו, והניח תפילין לנער שהגיע ליום בר המצווה שלו.

בנוסף, ביקר האדמו"ר במעונו של האדמו"ר מביאלה, כדי להודות לו אישית על כך שהעמיד לרשותו את היכל בית המדרש הגדול שלו לצורך אמירת הסליחות הראשונות באשמורת הבוקר של יום ראשון האחרון.

האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בתפילה בכותל המערבי | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בתפילה בכותל המערבי | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בתפילה בכותל המערבי | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בתפילה בכותל המערבי | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בתפילה בכותל המערבי | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בתפילה בכותל המערבי | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בתפילה בכותל המערבי | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בתפילה בכותל המערבי | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בתפילה בכותל המערבי | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בתפילה בכותל המערבי | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בתפילה בכותל המערבי | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בתפילה בכותל המערבי | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בתפילה על ציון אביו בעל ה'שפע חיים' זי"ע | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בתפילה על ציון אביו בעל ה'שפע חיים' זי"ע | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בתפילה על ציון אביו בעל ה'שפע חיים' זי"ע | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בתפילה על ציון אביו בעל ה'שפע חיים' זי"ע | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בתפילה על ציון אביו בעל ה'שפע חיים' זי"ע | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בתפילה על ציון אביו בעל ה'שפע חיים' זי"ע | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בתפילה על ציון אביו בעל ה'שפע חיים' זי"ע | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בתפילה על ציון אביו בעל ה'שפע חיים' זי"ע | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בתפילה על ציון אביו בעל ה'שפע חיים' זי"ע | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בתפילה על ציון אביו בעל ה'שפע חיים' זי"ע | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בתפילה על ציון אביו בעל ה'שפע חיים' זי"ע | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בתפילה על ציון אביו בעל ה'שפע חיים' זי"ע | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקור אצל האדמו"ר מביאלה שליט"א | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקור אצל האדמו"ר מביאלה שליט"א | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקור אצל האדמו"ר מביאלה שליט"א | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקור אצל האדמו"ר מביאלה שליט"א | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקורו בארץ הקודש | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקורו בארץ הקודש | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקורו בארץ הקודש | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקורו בארץ הקודש | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקורו בארץ הקודש | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקורו בארץ הקודש | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקורו בארץ הקודש | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקורו בארץ הקודש | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקורו בארץ הקודש | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקורו בארץ הקודש | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקורו בארץ הקודש | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקורו בארץ הקודש | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקורו בארץ הקודש | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקורו בארץ הקודש | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקורו בארץ הקודש | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקורו בארץ הקודש | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקורו בארץ הקודש | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקורו בארץ הקודש | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקורו בארץ הקודש | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקורו בארץ הקודש | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקורו בארץ הקודש | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקורו בארץ הקודש | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקורו בארץ הקודש | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקורו בארץ הקודש | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקורו בארץ הקודש | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקורו בארץ הקודש | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקורו בארץ הקודש | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בביקורו בארץ הקודש | צילום: באדיבות המצלם (צילום: באדיבות המצלם)

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