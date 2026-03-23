מאות חסידים, אברכים ובחורים גדשו את היכל בית המדרש נדבורנה בירושלים לסדר לימוד רצוף של עשר שעות • המעמד המרומם נערך בהתאם לתקנתו של האדמו"ר ה"באר יעקב" מנדבורנה זי"ע ביום "נטילת עשר עטרות" • בשיאו של היום נשא האדמו"ר מביאלה דברי חיזוק והאדמו"ר מנדבורנה ירושלים חילק בקבוקי יין למשתתפים לקראת חג הפסח | צפו בתיעוד (חסידים)
שבוע טוב ומבורך! זיידל'ע בעוד מדור עם חן יהודי מהרגעים המיוחדים של השבוע האחרון במחוזות החרדיים בארץ ובעולם | מי הנגיד שנחת במסוק פרטי מהשמיים, איזה אדמו"ר נצפה בשיא הפשטות באולם שמחות, למה נשרו "פעקלאך" מהתקרה בביהמ"ד הגדול בירושלים, ומי העסקן שקנה טלית בלי קשר לסערה? כל התשובות, כל התיעודים וכל הנייעס שחם יותר מהמצות – בפנים! (חרדים)
לרגל יומא דהילולא קדישא של הרה"ק בעל "נועם אלימלך" זי"ע, ערך האדמו"ר מביאלה את השלחה"ט בהיכל בית מדרשו הגדול בעיה"ק ירושלים | במהלך הטיש נשא האדמו"ר מדברות קודשו וביאר את יסודות עבודת השם בדרכו של בעל ההילולא, תוך דגש על מידות החסידות, אהבת ישראל והמשכת ישועות לכלל הקהל (חסידים)
אלפי חסידי ביאלה התכנסו אמש, במוצאי שושן פורים, בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בירושלים לשולחן הטהור של האדמו"ר מביאלה | במהלך הטיש רומם הרבי את החסידים לפסגות של התעלות והאציל מברכותיו לכל אלו המצפים לישועות | צפו בתיעוד (חסידים)
בשכונת פרדס כץ בבני ברק נערכה אמש (רביעי) שמחת הווארט לרגל אירוסי נכד האדמו"ר מקאפיטשניץ, בן לבנו הרה"צ נפתלי הירץ פלינטנשטיין, הכלה היא נכדת הגאון רבי אהרן שפירא, גאב"ד פרדס כץ, בת לחתנו הרב אברהם אנגלרד מדאברא | בשמחה השתתפו קהל נכבד ואישי ציבור, כאשר עין מיוחדת תפס מפגשם המשותף של בני הדודים – האדמו"רים לבית ביאלה, שישבו יחדיו בשולחן המזרח (חסידים)
בפעם הראשונה מאז עלותו על כס ההנהגה, יצא היום האדמו"ר מביאלה למסע קודש ממושך לחיזוק הקהילות וביסוס מוסדות התורה והחסד | רגעי התעלות בשבתות בלייקווד ובלורנס, לצד שמחת נישואי בן גיסו האדמו"ר מקאפיטשניץ | המסע שייחתם בחזרה לירושלים למעמד ה'חלאקה' המרטיט לנכדו היתום, בנו הרב ישראל אברהם משה רבינוביץ ז"ל | הלו"ז המלא (חסידים)
אלפי חסידי ביאלה נהרו אמש בליל 'זאת חנוכה' לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר במעמד הדלקת הנרות במרכז החסידות בירושלים| האדמו"ר העלה את שלהבת אש הקודש בחנוכייה העתיקה מירושת אבותיו הקדושים, שהוצבה בפתח חדרו שבבית מדרשו | בסיום המעמד זימרו החסידים מניגוני החג בדבקות עילאית (חסידים)
בחצר הקודש ביאלא נחוגה ברוב פאר והדר שמחת פדיון הבן לנין האדמו"ר מקופיטשניץ, נכד האדמו"ר מביאלא, בן לחתנו הרב יעקב יצחק טאוב, בן הרב אהרן נחום טאוב ונכד האדמו"רים מקוזמיר ולעלוב בית שמש | כפי הנהוג בחצרות הקודש דשם, פדו את התינוק שלושה כהנים מיוחסים, כשאבי הבן הנרגש מעניק לכל אחד מהם חמישה סלעי כסף מהודרים. בהמשך, בסעודת המצווה, נשא אבי הבן פלפול נאה בדרוש ואגדה (חסידים)
הנבחנים שהגיעו מכל רחבי הארץ חברי תכניות הדגל של 'דרשו' קניין הלכה וקניין ש"ס | גדולי ישראל שביקרו במבחן הגדול הביעו את הערכתם וברכתם לעמלי התורה שזכו לקנייני נצח בידיעתה | בסמוך למבחן התקיימו מעמדי ריתחא דאורייתא עם גדולי ראשי הישיבות (חרדים)
בהיכל ביהמ"ד הגדול ביאלה בעיה"ק ירושלים נערכה שמחת ברית המילה לנין האדמו"רים מקופיטשניץ ולעלוב בית שמש, נכד האדמו"רים מביאלה וקוזמיר | הרך הנימול הוא בן הרב יעקב יצחק טאוב, בן הרב אהרן נחום טאוב | כמוהל שימש הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב | האדמו"רים התכבדו בכיבודי הברית, ובסיומה הסבו לטיש 'לחיים' יחדיו, כאשר החסידים מסובבים אותם כחומה לשמוע דברי תורה (חסידים)
בחצה"ק שידלובצא בירושלים ציינו את יומא דהילולא של האדמו"ר בעל ה'להבת דוד' מביאלה ב"ב זצ"ל, בצל חתנו האדמו"ר משידלובצא, בשילוב שמחת הבר מצוה לנכד האדמו"ר משידלובצא, בן לחתנו הרב פנחס יחיאל לעמברגר, בנו של רב ביהמ"ד מאקאווא באשדוד | במראות ניתן להבחין בשיירי הערבות מיום 'הושענא רבה' שנזרקו מעל 'ארון הקודש' כמקובל בחצרות הקודש כסגולה ושמירה לכל השנה (חסידים)
בסוכה הגדולה במרכז חסידות ביאלה בירושלים ערך האדמו"ר טיש אושפיזין מרכזי, לרגל חג הסוכות | מאחורי הרבי נפרשה כרזה מיוחדת ובה דיוקני שבעה אדמו"רי החסידות הקודמים, שהשרו על החסידים תחושת המשכיות | צפו בתיעוד (חסידים)
בשנה השנייה למלכותו התאספו מאות חסידי ביאלה לחוג את החג בצל הקודש של האדמו"ר במרכז החסידות בירושלים | את הטישים ערך הרבי בסוכה הגדולה שהוקמה מבעוד מועד לקראת חג הסוכות הקרב ובא | הצלם שוקי לרר, ששהה במהלך החג בירושלים, מיהר במוצאי יום טוב לתעד את הרגעים הנעלים בצל הקודש של האדמו"ר (חסידים)
מועצת גדולי התורה החרדית צפויה להתכנס מחר בבית האדמו"ר מויז'ניץ. לראשונה יצטרף האדמו"ר מביאלה כחבר מועצה, כממלא מקום אביו זצ"ל. צפויים להשתתף אדמו"רים מגור, ויז'ניץ, באיאן, סערט ויז'ניץ ומודז'יץ (חרדים)
התרגשות רבה שוררת בקרב חסידי ביאלה, לקראת מסעו של האדמו"ר - לראשונה מאז עלותו על כס ההנהגה, לפני כשנה - אל ערי ערש יסוד החסידות באוקראינה, יחד עם גדולי נדיבי הלב, תומכי המוסדות הקודשים בארה"ק | כל הפרטים (חסידים)
בקרב מאות חסידי ביאלה, יציינו השבוע ביום רביעי - יומא דהילולא קמייתא של האדמו"ר בעל ה'מבשר טוב' מביאלה זצ"ל, שהסתלק לפני שנה, ערב שב"ק לסדר קדושים, ב' באייר תשפ"ד | בימים אלו נכנסים מאות החסידים להיפקד בדבר ישועה ורחמים ע"פ סדר מיוחד (חסידים)
האדמו"ר מביאלה ערך אמש (רביעי) את השולחן הטהור לרגל הילולת זקינו הרה"ק רבי שלמה לייב מלענטשנא זי"ע | בטיש השתתפו מאות החסידים מכל רחבי הארץ שהגיעו למעמד 'הקבלת פני רבו ברגל' | האדמו"ר נשא אמרות קודש ברום מעלת החג והשפעותיה, וכן במשנת בעל ההילולא ובמורשתו שהותיר אחריו נחלה לדורות (חסידים)
האדמו"ר מביאלה זימן את הגבאים וראשי המוסדות, ונתן בפניהם הוראה חריפה לבל יפרסמו תמונותיו יותר בשום מגזין או אתר, האדמו"ר הוסיף, במידה והגבאים רואים צורך לפרסם אירוע מסויים, אזי לפרסם רק בעלוני החסידות | כל הפרטים כאן ב'כיכר' (חסידים)
תיעוד מהיכלו של זקן אדמור"י בית רוז'ין בימי החנוכה | בליל 'נר חמישי' ערך הרבי שולחנו הטהור לרגל הילולת הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין זי"ע, בטיש השתתף אף האדמו"ר מביאלה חתנו של האדמו"ר | וכן תיעוד מיוחד מיום 'זאת חנוכה' בצל האדמו"ר (חסידים)