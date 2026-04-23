בחצר הקודש ביאלה ציינו השבוע שנתיים ימים להסתלקותו של האדמו"ר מביאלה זצ"ל, בעל ה"מבשר טוב". האדמו"ר, ששימש כמגדלור של תורה, חסידות והלכה, הותיר אחריו חלל עצום בקרב חסידיו ומעריציו, להם שימש כאב רחמן וכמורה דרך בשבילי החיים.

לקראת יומא דהילולא, שחל ביום ראשון ב' באייר (תפארת שבתפארת), התכנסו המוני חסידי ביאלה מכל רחבי הארץ לשבת התאחדות רבתי. השבת נערכה בראשות בנו וממשיך דרכו, האדמו"ר מביאלה, בבית המדרש המרכזי ברחוב יעקובזון בירושלים.

החסידים חזרו למקום הקדוש בו שפך בעל ההילולא את לבו כמים לישועת הכלל והפרט, המקום בו עקר הרים בסברותיו הישרות והטעים מצוף אמריו כמעיין המתגבר. התפילות והשולחנות הטהורים בשבת היו רוויי התעלות וזיכרונות קודש מימי הזוהר במחיצת הרבי זיע"א.

סעודת הבוקר, צפרא דשבתא, נערכה במתכונת מיוחדת בקומת ה'סטנציא' בבית המדרש הגדול של חסידות גור ברחוב ירמיהו. במהלך הסעודה נשאו דברים גדולי רבני ומשפיעי החסידות, כאשר במרכז המעמד השמיע האדמו"ר מביאלה את המשא המרכזי, בו עורר על דרכי הקניין והנהגות הקודש שהנחיל בעל ההילולא לדורות.

ביום ראשון, יום ההילולא, הפך היכל בית המדרש ל"היכלא דרבי" עם סדר יום גדוש בלימוד ובשיעורי תורה, בין הרבנים שנשאו דברים, האדמו"ר מתולדות אהרן. בעל ה'פסקי תשובות', הגאון רבי שמחה רבינוביץ, רבה של שכונת 'רמת שלמה'. וכן הגאון רבי אשר וייס, גאב"ד 'דרכי הוראה'.

בשעות אחר הצהריים פקד האדמו"ר מביאלה בראש קהל חסידיו את הציון בחלקת הנביאים שבהר הזיתים, שם נשא תפילה לישועת הכלל והפרט.

לעת ערב ערך האדמו"ר את השולחן הטהור בבית מדרשו, בו העלה האדמו"ר קווים לדמותו של אביו הגדול וחיזק את הקשר הבלתי ניתק בין החסידים לרבם.

במהלך ימי ההילולא התקיים "יריד ספרי מבשר טוב" בשטיבלאך הסמוכים, שם הוצגו למעלה מ-100 ספרים וחיבורים שחיבר האדמו"ר זצ"ל בכל מקצועות התורה, עדות למעיין הנובע שלא פסק מרגע הסתלקותו ועד היום.