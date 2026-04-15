כך ציינו בביאלה את הילולת רבי אלימלך הקטן 

האדמו"ר מביאלה ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל הילולת זקנו, הרה"ק רבי יהושע מאוסטרובה זי"ע, בעל ה'תולדות אדם' | האדמו"ר הרחיב במשנתו של בעל ההילולא, אשר כונה ב'פולין של מעלה' "רבי אלימלך הקטן", ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)
האדמו"ר מביאלה ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל הילולת זקנו, הרה"ק רבי יהושע מאוסטרובה זי"ע, בעל ה'תולדות אדם' | האדמו"ר הרחיב במשנתו של בעל ההילולא, אשר כונה ב'פולין של מעלה' "רבי אלימלך הקטן", ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)
דרמה ודמעות בנתניה: שעות ספורות לפני שהגיעה הבשורה הקשה על פטירתו של הבחור יששכר דב שפיגל ז"ל, התקבלו הוריו ואחיו במעון הקודש של האדמו"ר מצאנז • המילים המצמררות של הרבי על הניסיונות והאמונה: "אתם תהיו המחותנים הראשיים בקבלת פני משיח" (חסידים)
שנתיים לאחר שנוסדה ארגון 'בית נאמן' בחצר הקודש תולדות אהרן, התכנסו השבוע עשרות מורי הדרך והמדריכים של צעירי החתנים בחסידות לשעות של התעלות | במהלך ההתכנסות זכו לשמוע משא קודש מפורט מהאדמו"ר, בו התווה את הדרך להמשך ביסוס הבית היהודי על אדני המסורת והקדושה (חסידים)
תיעוד ענק מרהיב ומסכם מימי חג הפסח בחצר הקודש צאנז קלויזנבורג בצל קודשו של האדמו"ר, במרכז החסידות בבורו פארק | החל מרגעי שריפת החמץ בערב החג, דרך אפיית מצות המצווה בחבורה ושולחן הסדר המפואר, ועד לטיש נעילת החג המרומם במוצאי שביעי של פסח בו נצפה הרבי אוכל 'קניידלעך' כמנהג אבותיו למעלה בקודש (חסידים)
לרגל יומא דהילולא קדישא של הרה"ק בעל ה"דברי חיים" מצאנז זיע"א, ערך נכדו הגאון רבי סיני הלברשטאם גאב"ד שיכון ג' בבני ברק סעודת הילולא | בסעודה השתתפו גלריה מכובדת של רבנים שחלקם אף נשאו דברים במשנת בעל ההילולא (חסידים)
במהלך השולחן הטהור לרגל יומא דהילולא של האדמו"ר בעל ה'ברך משה' זצ"ל, הפתיע בנו מ"מ האדמו"ר מסאטמר בבשורה שתשנה את פני מפת הדיור החרדית בניו יורק • התכנית: אלפי יחידות דיור במונטיסלו במחיר של 200 דולר לרגל מרובע • האדמו"ר בקריאה לקונים: "אל תשלמו יותר מהמחיר שנקבע, אל תתנו יד למוקירי השער ולמתווכים" (חסידים)
מנבכי ה'פסח קאך' וההכנות הלוגיסטיות בבית המדרש, דרך שאיבת המים מהבאר המקומית ואפיית המצות - ועד לשיעור הכללי וטיש נעילת החג | 11 תחנות של הוד וקדושה מחג הפסח בחצר הקודש באבוב 45 • צפו בתיעוד מסכם (חסידים)
תחושת התעלות רבה ליוותה את חסידי נדבורנה ירושלים לאורך ימי חודש ניסן וחג הפסח, בצל הקודש של האדמו"ר | ההכנות הרוחניות החלו כבר בראש חודש עם עריכת ברכת האילנות ברוב עם, והמשיכו בשיאן בערב החג: החל ממעמד שאיבת "מים שלנו" במעיין הסטף שבהרי ירושלים, ועד לאפיית מצות המצווה בהתלהבות קודש אחר חצות היום | רגעים מיוחדים נרשמו במהלך ימי חול המועד, בעריכת הטיש המיוחד לבחורי החסידות. למעמד זה זכו להיכנס בחורים שעלו בגורל מבין כלל מצוייני הישיבות, אשר שקדו על תלמודם שעות רצופות ב"ערבי פסחים" כהכנה דרבה לחג (חסידים)
במהלך סעודת הילולא שערך האדמו"ר מגורליץ לרגל יומא דהילולא של הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז, הופיע רב העיר ב"ב, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא. האדמו"ר קם ממקומו, והעביר לאורח את כיסאו האישי | צפו בגלריה (חסידים)
תיעוד מרומם מימי חג הפסח בצל האדמו"ר מבוטושאן, החל ממעמד שריפת חמץ עם קאלפיק כמנהג אדמו"רי השושלת למעלה בקודש, ברכת האילנות תחת עצי פרי, טיש נעילת החג עם בעקיטשע לבן, הבדלה, ובחלוקת מצה שמורה לשמירה ולהצלחה במוצאי החג (חסידים)
הסוד שנשמר בחדרי החדרים בלוס אנג'לס יוצא לאור ומסעיר את חצר הקודש ויז'ניץ. הרבי מויז'ניץ הפתיע את בניו ומקורביו: "כתבתי ספר תורה לעצמי". בערב חג השבועות: לוגיסטיקה חסרת תקדים לקליטת אלפי האורחים מחו"ל ומעמד 'סיום' שטרם נראה כמותו (חסידים)
ימי חול המועד במחיצת הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, מזקני רבני ברסלב הפכו למוקד של עלייה לרגל, כאשר אדמו"רים וגדולי תורה הגיעו להתברך ולהתבשם מאורו | צפו בתיעוד מביקורו של האדמו"ר השרף מלעלוב ניקלשבורג, וכן של האדמו"ר מטעמשוואר כאשר הגרי"מ פצח בניגון הדבקות המפורסם "יומם יצווה ה' חסדו", והנוכחים נסחפו ברגשות קודש (חסידים)
הפסקת האש עם איראן ופתיחת נתב"ג יצרו שינוי דרמטי במפת ההגעה של הרבבות להילולת הרה"ק רבי ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר זי"ע | רשויות הונגריה עצרו את מערכת הבחירות לטובת פגישות חירום עם נכדי הצדיק | כל הפרטים על ההיערכות הבהולה (חרדים)
בצל החיפושים אחר הנעדר בחוף צאנז בנתניה, בעוד כוחות ההצלה נאבקים בגלים, חסידי צאנז עטפו את המשפחה השבורה במעשי חסד ולא הותירה אותם לבדה לרגע אחד | מדירות שנמסרו למגורים ועד להכרעה ההלכתית של הדיין שהגיע בג'יפ של זק"א לחוף הים בלב הדרמה |כך הפכה השבת בנתניה למפגן אדיר של חסד וערבות הדדית למען שני האחים שטבעו | וגם, תגובת האדמו"ר כשהגיעו בני המשפחה להזכיר את השמות לתפילה (חסידים)
בחיפה חגגו ביום אסרו חג של פסח את שמחת בר המצווה לנכדם המשותף של האדמו"רים מנדבורנה חיפה והאלמין | השמחה התאפיינה באווירה מרוממת של המשכיות החג, כאשר חלק ניכר מהמשתתפים הופיעו בבגדי שבת, כמנהג חסידים ביום אסרו חג המשתייך לימי השמחה | עין בוחנת יכלה להבחין בפרט מרגש ומעורר השראה כשהסבא האדמו"ר מנדבורנה חיפה, סעד את סעודת המצווה עם מצות, וזאת בהתאם למנהגו המוקפד שלא לאכול חמץ לאחר הפסח עד ליום שבת קודש (חסידים)
צפו בתיעוד ענק מימי חג הפסח בחצה"ק צאנז: החל משאיבת "מים שלנו", ליבון התנור באש לוהטת כחלק מההכנה המוקפדת, ועד למעמדי בדיקת, מכירת ושריפת החמץ ואפיית מצות מצווה לאחר חצות היום | לאורך ימי המועד גדשו אלפי החסידים את מרכז החסידות בנתניה כדי להקביל פני רבו ברגל | שיאו של החג נחתם בטיש נעילת החג המרומם במוצאי שביעי של פסח, שם עורר האדמו"ר בדברות קודשו את הלבבות לאמונה וציפייה לגאולה (חסידים)
