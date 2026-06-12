אל-אח'באר: "בניגוד לשמועות, גם לבנון כלולה בהסכם עם איראן"

נשיא לבנון ג'וזף עאון, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90, לשכת הנשיאות הלבנונית )

בהמשך להצהרות הדרמטיות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על ביטול התקיפה נגד איראן והכרזתו על הסכם צפוי, מגיע הבוקר (שישי) דיווח מפתיע מלבנון: העיתון הלבנוני אל-אח'באר, המזוהה עם ארגון חיזבאללה, מדווח כי איראן השיגה מארצות הברית תשובה סופית לפיה לבנון כלולה בהסכם שבין שתי המדינות.

על פי הדיווח, הנשיא טראמפ שוחח שלוש פעמים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בעניין לבנון, במטרה לוודא כי ההסכמות יכללו גם את הזירה הצפונית. הפרטים שמפרסם העיתון הלבנוני מצביעים על מתווה רחב היקף שעשוי לשנות את המציאות בזירה, אך מנוגדים לפרטי ההסכם שפורסם אמש בתקשורת הסעודית. מה כולל ההסכם בעניין לבנון? לפי הדיווח באל-אח'באר, אישור סיום מצב המלחמה אינו כולל רק הפסקת אש, אלא הפסקה מוחלטת של כל הפעולות הצבאיות. ההסכמות כוללות קביעת לוח זמנים לנסיגה ישראלית מהירה מלבנון, תוך הבטחת עצירת כל פעולות ההרס וחישוף הקרקע, וכן שחרור האסירים הלבנונים. תחקיר חדש חושף: כך תקבלו חנינה מדונלד טראמפ אריה רוזן | 11.06.26 המדינה שתחסום כל סנקציה על בן גביר: "אפילו אל תנסו" כיכר השבת | 11.06.26 מדובר במתווה מקיף שעשוי להשפיע באופן משמעותי על הלחימה המתמשכת בדרום לבנון, שם פועלים כוחות צה"ל בימים אלו להעמקת הטיהור של תשתיות הטרור. כזכור, יחידות צה"ל חיסלו בשבועיים האחרונים עשרות מחבלים והשמידו תשתיות להפעלת רחפני נפץ.

לוחמי צה"ל ברכס הבופור ( צילום: דובר צה"ל )

פריצת הדרך בדוחה

לפי הדיווח באל-אח'באר, פריצת הדרך הושגה אתמול אחר הצהריים באמצעות מגעים שהתקיימו בדוחה שבקטאר. המגעים נוהלו בידי ראש ממשלת קטאר מוחמד עבד א-רחמן אל ת'אני, ובהם השתתפו בכיר איראני רם דרג שהגיע במיוחד לדוחה ושליח רם דרג של הנשיא טראמפ.

על פי הפרסום, ההסכם קובע שיש להתחיל בצעדים לסיום מצב המלחמה במפרץ ובכל האזור, כולל בלבנון. האמריקנים מסכימים, לפי הדיווח, לסיום מצב המלחמה ולא רק להפסקת אש - הבחנה משמעותית מבחינה דיפלומטית ומשפטית.

יצויין כי צבא ארצות הברית היה במרחק של כשלוש שעות בלבד משיגור טילים לעבר מטרות באיראן אמש (חמישי), עד שהנשיא דונלד טראמפ הכריז ברשתות החברתיות כי הושג הסכם, כך על פי דיווח ברשת NBC מפי גורמים רשמיים בארה"ב.

לדברי הגורמים, הצבא כבר היה מוכן לפעולה לאחר שקיבל פקודות מהנשיא לבצע את התקיפות ביום חמישי בערב. ספינות של הצי האמריקני התאימו את תוכנית המבצעים האווירית שלהן לאותו היום והכינו את החימושים לקראת התקיפות.

הפתרון הקטארי לסוגיית הכספים

עוד נטען בדיווח העיתון הלבנוני, כי המגשרים הקטארים סיפקו פתרון שהתאים לשני הצדדים בעניין הכספים המוקפאים של איראן. מדובר בנוסחה שלא תביך את הנשיא האמריקני טראמפ, ושבמקביל תשיג את מטרתה של איראן בהשגת הכספים שלה - סוגיה שהייתה אחד המכשולים המרכזיים במגעים.

הדיווח מגיע על רקע ההכרזה הדרמטית של טראמפ אמש על הסכם שייחתם במהלך סוף השבוע הקרוב. הנשיא האמריקני ציין כי "מדובר בהסכם נפלא" וכי המסמך נמצא כעת "בשלבי ניסוח סופיים". במערכת הביטחון בישראל נרשמה הפתעה מוחלטת מההודעה, לאחר שעד שעות הערב סברו גורמים בכירים כי חלון ההזדמנויות לעסקה ננעל.