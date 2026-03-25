האדמו"ר מאוז'רוב ערך אמש סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו בבני ברק, לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק רבי אריה לייבוש מאוז'רוב זצ"ל, אשר כידוע כיהן ברבנות מגיל 20 | תחילה עבר הרבי לפני התיבה לתפילת ערבית, ובהמשך הסב לסעודת ההילולא, במהלכה נשא אמרות קודש במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)
האדמו"ר מאשלג, בעל ה'בני היכלא', ערך השבוע ביום כ"א אדר טיש הילולא מרכזי לרגל הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע | במהלך הטיש חילק האדמו"ר "כוס של ברכה", וכן קוביות סוכר כסגולה הידועה ליודעי ח"ן (חסידים)
לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק בעל ה'אמונת משה' מאלכסנדר זצ"ל, ערך אמש נכדו וממלא מקומו, כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר שליט"א, סעודת הילולא מרכזית באודיטוריום העירוני בבני ברק | בטיש השתתפו המוני החסידים וכן האדמו"ר מלוצק, חתנו של האדמו"ר מאלכסנדר| במהלך השולחן השמיע הרבי משא קודש והרחיב בדברי תורה ותורת החסידות ממשנתו של זקנו בעל ההילולא זצ"ל (חסידים)
קהל חסידי ואוהדי בית ביטשקוב השתתפו ביום שני, אור לכ"א באדר, בטיש היארצייט המרכזי שערך האדמו"ר מביטשקוב לרגל יומא דהילולא קדישא של אביו, האדמו"ר זצוק"ל, בהיכל בית המדרש של החסידות בבני ברק | במהלך הטיש ערך האדמו"ר סיום משניות ונשא דברי התעוררות וזכרון במשנתו של בעל ההילולא | עם סיום הטיש, עבר הקהל הרב להתברך מפי האדמו"ר | למחרת, ביום שלישי בשעות אחר הצהריים, עלה האדמו"ר לפקוד את הציון הקדוש באוהל אדמו"רי בית קרעטשניף ברחובות, כשהוא מלווה בקהל חסידיו שהעתירו לישועת הכלל והפרט | תיעוד ענק (חסידים)
אלפי חסידי ויז'ניץ ציינו השבוע י"ד שנים להסתלקותו של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע, בצל בנו הגדול, ממלא מקומו, האדמו"ר מויז'ניץ • במהלך השולחן הטהור ערך האדמו"ר סיום הש"ס שנלמד ע"י קהל החסידים • ביום ההילולא התוועדו אלפי הבחורים למעמד "תורתו אמת" בראשות בני האדמו"רים מסלונים, תולדות אברהם יצחק וקרעטשניף | בצהרי היום פקד האדמו"ר את הציון הק' בראש קהל אלפי החסידים | שוקי לרר מגיש תיעוד מרהיב מכל היום (חסידים)
כלל חסידי נדבורנה התכנסו אמש בליל ז' אדר, לעריכת השולחן הטהור של האדמו"ר מנדבורנה לרגל יומא דהילולא קדישא של אביו, האדמו"ר ה'באר יעקב' מנדבורנה זצ"ל | במהלך הטיש ערך הרבי סיום הש"ס, ונשא אמרות קודש | כמו כן נשא דברים, הרה"ג ר' יעקב לייפער, ראש ישיבות פיטסבורג | צפו בתיעוד (חסידים)
לרגל הילולת האדמו"ר מזוטשקא זצ"ל, ערך אמש (מוצ"ש) בנו, האדמו"ר מזוטשקא אמסנא, סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו בבני ברק | במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברות קודש במשנתו של אביו ובדרכו שהותיר מורשה לדורות | בטיש השתתף גם אחיו של האדמו"ר, האדמו"ר מזוטשקא מונסי (חסידים)
בליל שישי האחרון ערך הרבי מספינקא בית שמש את שולחנו הטהור בבית מדרשו 'חקל יצחק' ברמה ד', לרגל הילולת אביו הגאון הצדיק רבי יצחק אייזיק ווייס זצ"ל | במעמד השתתפו קהל רב, רבנים ואדמו"רים, שהעלו את זכרו של רבם של חסידי ספינקא, אשר נקטף בדמי ימיו בתאונה המחרידה בשובו מהלווית ה'בבא סאלי' לפני 42 שנה | האדמו"ר נשא מדברותיו ברום מעלת היום ובמשנתו של בעל ההילולא | צפו בתיעוד (חסידים)
לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע, ערך נכדו, הרה"צ רבי חיים יוסף בידרמן, רב החסידות בבני ברק, את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו של בעל ההילולא - המקום בו עבד את קונו בסילודין, בטבורה של עיר התורה והחסידות (חסידים)
במרכז החסידות ברמת לעלוב בבני ברק ערך אמש (שני) האדמו"ר מלעלוב את שולחנו הטהור לרגל הילולת זקנו, האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ברכת משה' מלעלוב זי"ע | בטיש השתתפו רבני העדה לצד פרחי החסידים, ובמהלכו נשא הרבי דברות קודש במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר אחריו מורשה לדורות (חסידים)
האדמו"ר משאץ ערך אמש סעודת הילולא במרכז החסידות בבני ברק, לרגל יומא דהילולא קדישא של זקינו האדמו"ר הרה"ק רבי שלום משאץ זי"ע, שנסתלק לגנזי מרומים לפני ס"ח שנים | בעל ההילולא, היה ידוע בפי כל כ'פלא הדור' ונודע בצדקותו ופרישותו | בסעודה השתתפו בני משפחתו של האדמו"ר, ובראשם חתנו, האדמו"ר מזוטשקא שסירב בתוקף לשבת על כסא מכובד ליד חותנו | צפו בתיעוד (חסידים)
לרגל הילולת אביו האדמו"ר מוואסלוי זצ"ל, החל בי"א טבת, ערך בנו, ממלא מקומו, האדמו"ר מוואסלוי, את השולחן הטהור בצאת הצום, לרגל הילולא קדישא בהיכל בית מדרשו בבני ברק | במהלך הטיש הרחיב הרבי במשנתו של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו, לאהבת התורה, אהבת השי"ת מתוך חסידות פרישות ודרך ארץ | היום צפוי האדמו"ר לפקוד את הציון הק' בחלקת צדיקי בית רוז'ין בבית העלמין בנחלת יצחק שבגבעתיים (חסידים)
קהל רב של חסידי ואוהדי בית צאנז ז'מיגרד השתתפו בליל כ"א כסלו בטיש הילולא שערך האדמו"ר מצאנז ז'מיגרד, בבית מדרשו בבני ברק לרגל יומא דהילולא קדישא של אביו האדמו"ר בעל ה"ביכורי חיים" זצוק"ל | החסידים, שהתאספו לפני שבוע לחגוג שמחת אירוסי בנו האחרון של האדמו"ר זצ"ל, הגיעו שוב, וזכו לקבל שיריים מהדגים מידי הרבי | במהלך ההילולא האציל הרבי ברכת קודש לכל הנאספים, וכיבד את האדמו"רים מטמעשוואר ומחוג חתם סופר לשאת דברים | בטיש שולבה גם שמחת הוואכט נאכט לרגל הולדת הנכד לבעל ההילולא, בן לחתנו רבי מרדכי מוזס | בסיום הטיש עלה האדמו"ר בראש קהל חסידים לפקוד את הציון הקדוש במרומי הר הזיתים בירושלים (חסידים)
לרגל הילולא קדישא של הרה"ק המגיד ממעזריטש, ערך נכדו, זקן אדמו"רי רוז'ין בבני ברק, האדמו"ר מוואסלוי, את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו | טרם התחלת הטיש העלה הרבי נר זכרון, בהמשך נשא אמרות קודש במשנתו הסדורה של בעל ההילולא (חסידים)
האדמו"ר מסאדיגורה ששהה בשבוע האחרון לביקור חיזוק בארה"ב, חזר בראשית השבוע לארץ, ואמש ערך את השולחן הטהור לרגל הילולת זקינו הרה"ק המגיד ממעזריטש זי"ע | במהלך הטיש נשא הרבי אמרות קודש במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)
סביב שולחנות ערוכים כל טוב התכנסו כלל חסידי ראחוב במרכז החסידות ברמת גן, לטיש הילולא שערך האדמו"ר במלאת כ"ז שנים להסתלקותו לשמי מרום של אביו האדמו"ר זצ"ל | במהלך הטיש הרחיב הרבי בדברי תורה במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות | כן ערכו פרחי החסידים סיומי מסכתות לזכר הרבי הנערץ בקדושים (חסידים)
בחצה"ק שידלובצא בירושלים ציינו את יומא דהילולא של האדמו"ר בעל ה'להבת דוד' מביאלה ב"ב זצ"ל, בצל חתנו האדמו"ר משידלובצא, בשילוב שמחת הבר מצוה לנכד האדמו"ר משידלובצא, בן לחתנו הרב פנחס יחיאל לעמברגר, בנו של רב ביהמ"ד מאקאווא באשדוד | במראות ניתן להבחין בשיירי הערבות מיום 'הושענא רבה' שנזרקו מעל 'ארון הקודש' כמקובל בחצרות הקודש כסגולה ושמירה לכל השנה (חסידים)
במלאות חמש עשרה שנים להסתלקותו של אביו האדמו"ר זצ"ל לשמי מרום בערב ראש השנה שנת תש"ע, ערך בנו ממלא מקומו, האדמו"ר מביאלה רמת אהרן את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו בבני ברק, בהשתתפות כלל החסידים והאורחים מחו"ל שהגיעו להסתופף בצילו לימי הדין | בטיש השתתף גם בן דודו, האדמו"ר מביאלה בני ברק | הרבי הרחיב במשנתו של אביו בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)
הגה"צ רבי חיים יהושע הלברשטאם, אב"ד סאטמר מונסי, ערך את השולחן הטהור לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע | בטיש השתתפו כלל רבני העיר מונסי, לצד מאות החסידים שהאזינו בשקיקה לדברות הקודש שנשא האב"ד במשנתו הבהירה של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)