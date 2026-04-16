כּוֹס יְשׁוּעוֹת אֶשָּׂא הרבי חילק יין ברכה מהגביע העתיק של ה'דברי חיים' | הילולא קדישא בבאבוב 45 האדמו"ר מבאבוב-45 ערך השבוע את השולחן הטהור לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע | במהלך השולחן הרחיב האדמו"ר במשנת זקינו בעל ההילולא, שכידוע היה רודף צדקה וחסד כל ימי חייו | בסיום הטיש, בו השתמש הרבי בגביע האישי של בעל ההילולא, חילק האדמו"ר שיירי 'כוס של ברכה' מהגביע הקדוש לאלפי החסידים שהרימו תרומה הגונה לטובת קופת הצדקה 'אור חיים' לזכר בעל ההילולא, לעזרת נישואי חתנים וכלות (חסידים)

חר חיים רוזנבוים בבלי | כ"ט בניסן | 16.04.26