במעמד נשגב של הוקרה וביצור מוסדות באבוב 45 ביוניאן סיטי, הופיע בהדרו האדמו"ר מבאבוב 45, לצד עוד רבנים דגולים ואישי ציבור מכובדים • אורח הכבוד הרה"ג ר' אלעזר מרדכי סופר אב"ד סאטמר לינדן ורב הקהילה הרה"צ רבי חיים ברוך הלברשטאם חתן האדמו"ר, נשאו מדברותיהם בשגב המעמד • בסיום המעמד התגייס קהל החסידים ברוח נדיבה והרים תרומה הגונה ומרשימה למען ביסוס והרחבת מבצרי התורה והחסידות (חסידים)
חצר הקודש באבוב 45 לבשה חג, אלפי חסידים נהרו לקחת חבל ולהשתתף בשמחת הנישואין ההיסטורית של נכדי האדמו"ר מבאבוב 45 • רגע השיא: האדמו"ר בריקוד ה'מצווה טאנץ' והילדים בריקוד הקוזקים המסורתי • צפו בגלריה מרוממת ומסכמת (חסידים)
מראות הוד מחצר הקודש באבוב 45 בימי הפורים, החל מה"טרינק סעודה" המרומם ועד לשבירת כלי הזכוכית ב'רימפלן' המסורתי בבית בנו ראש הישיבה השוהה בארה"ק עקב המלחמה • המנהג העתיק של הנוצה הצהובה על כובעי הבחורים, ה"שפיל" באשמורת הבוקר וריקוד ה'צמאה לך נפשי' המרעיד • סיכום ימי האורה (חסידים)
אלפי חסידי באבוב 45 ציינו אתמול, י"ב אדר, את ההילולא קדישא של האדמו"ר מבאבוב זצ"ל, בצל חתנו, האדמו"ר מבאבוב 45 | במוצאי שב"ק ערך הרבי את השולחן הטהור סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו הגדול בבורו פארק, וביום ראשון פקד את הציון הק', באוהל צדיקי באבוב בבית החיים בניו ג'רזי | אחר ששפך הרבי תחינה לפני בורא כל יצור, הזמין את אדמו"רי החסידות לשוש עמו משוש בשמחתו, בשמחת כלולות צאצאיו, החתן בן לבנו הרה"צ רבי יחזקאל אונגר, עב"ג הכלה בת בנו הרה"צ רבי חיים בן ציון אונגר (חסידים)
ימי השמחה של חודש אדר בחצר הקודש באבוב 45 נפתחו כבר עם כניסת ראש חודש | ביום הראשון של ר"ח, ערך האדמו"ר את השולחן הטהור במיוחד לתלמידי הישיבות קטנות 'חכמת שלמה' ו'קדושת שלמה', כהוקרה על הצטיינותם המיוחדת בעבודת התפילה לאורך הזמן | ביום השני של ר"ח, ערך הרבי את השולחן לכלל החסידים, שם כבר הופיע ה'פורים רב' דמתא לבוש כדבעי עם בגדי הפורים, תוך שהוא משמח את לב הקהל במילתא דבדיחותא לקראת החג (חסידים)
מאות בחורי חסידות באבוב 45 התכנסו שבוע שעבר לאסיפה רבתי מיוחד שנערך נגד פגעי הזמן וסכנות הטכנולוגיה | האסיפה התקיים בהיכל התורה "עץ חיים" שבבית המדרש הגדול של החסידות במרכז בורו פארק | את המשא המרכזי נשא האדמו"ר, בדבריו עמד האדמו"ר על חובת השעה לעמוד איתן מול הניסיונות המשתנים והדגיש את החשיבות של התבדלות מוחלטת מהשפעות זרות, תוך שימור פך השמן הטהור בתוככי היכלי התורה (חסידים - עולם הישיבות)
באולם מקומי בבורו פארק, בקרב בני המשפחה, נחגגה שמחת פדיון הבן לנין האדמו"ר מבאבוב 45, בן לנכדו הרב שלמה אלטר ברוך טווערסקי, חתן בנו הרה״צ ר' יוסף אונגר, ראש הישיבה קטנה של החסידות, חתן הגה"צ ר' שמעי' לב, נשיא מוסדות תפארת אליעזר. ובן הרה"ג ר' אלכסנדר שמואל טווערסקי, בן הרה"צ ר' אהרן טווערסקי, נכד כ"ק מרן ה'קדושת ציון' זצוק"ל (חסידים)
בבורו פארק נערך מעמד "ירושתנו" – כינוס מיוחד ורב רושם של כלל אברכי חסידות באבוב 45 עד גיל 30. המעמד הוקדש כולו לטובת הצדקות של החסידות בארץ הקודש, העומדת לימין המשפחות והנזקקים בקהילה בארץ | בשיאו של המעמד הופיע האדמו"ר מבאבוב 45, שנשא אמרות קודש ודיבר על מעלת מצוות הצדקה והחזקת היישוב בארץ הקודש, בדגש על האחריות המוטלת על הדור הצעיר להמשיך את מורשת אבותיו | בסיום דבריו, עברו מאות האברכים בסך לפני הקודש, כשהם מגישים לידי האדמו"ר את כתבי ההתחייבות על סכומים נכבדים שגויסו לטובת המגבית (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הגדול בבורו פארק, ערך אמש האדמו"ר מבאבוב 45 את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט בהשתתפות אלפי חסידים | על השולחן הונחו עיצובים מרהיבים של פירות בטוב טעם, ובמהלך הטיש השמיע האדמו"ר דברות קודש וטעם כמנהגו ממרקחת האתרוג מחג הסוכות | בשיאו של המעמד חולקו ערכות פירות מיוחדות לכל אחד מאלפי החסידים שעברו בסך לקבלת ברכת הקודש (חסידים)
האדמו"ר מבאבוב 45 שהה בשבועות האחרונים לימי מנוחה בעיר סקוטסדייל שבאריזונה | במראות הוד נצפה האדמו"ר כשהוא הוגה בתורה על המטוס בדרך לנופש, ובעריכת השולחנות הטהורים בשבתות וביומי דפגרא, כן נצפה האדמו"ר בהליכה בנאות דשא, ובלימוד משותף עם חתנו הרה"צ רבי שמחה רובין, ועוד (חסידים)
לרגל ימי השובבי"ם, התכנסו אלפי חסידי באבוב 45 לכינוס חיזוק בענייני תפילה ומורא מקדש | בכינוס הענק נשא האדמו"ר דברות קודש, כשבסיומם עברו החסידים, זקנים ונערים, והגישו לאדמו"ר את שטרי הקבלה להתחזק בעניינים נשגבים אלו למען ישועת הכלל והפרט | צפו בתיעוד מבני הקהילה במונסי, שהתכנסו באותה עת לשמוע בשידור חי את דברות הקודש שנשא האדמו"ר ממרכז החסידות בבורו פארק (חסידים)
צפו בתיעוד משמחת הברית לנין האדמו"ר מבאבוב 45, נכד לחתנו הרה"צ ר' שמחה רובין, מנהל רוחני בישיבת 'אור ישראל' בן הגה"צ רבי חיים יעקב רובין, אבד"ק ציעשנוב ונכד האדמו"ר מסטריזוב, ונכד הרה"ג אב"ד בוקאווסק | האדמו"רים התכבדו בכיבודי הברית, ובהמשך הסבו לסעודת מצווה (חסידים)
במטוס פרטי ומפואר המריאו יחדיו הגיסים האדמורי"ם מבאבוב 45 והאדמו"ר מרחמיסטריווקא ארה"ב, לביקור בזק בשיקאגו לפאר את השמחה בבית גיסם, הגה"צ רבי משה יוסף אונגר, אב"ד ווייטצען שיקאגו, בנישואי בתו | צפו בתיעוד מתפילת מנחה בבית הנתיבות, בלימוד משותף במטוס הפרטי, הן בהלוך והן בחזור (חסידים)
מאות חסידים ואנשי מעשה זכו לשבת שכולו עונג בצל קודשו של האדמו"ר מבאבוב 45 אשר שהה בעיר יוניאן לרגל שבת שבע ברכות לנכדתו | החסידים ותושבי המקום נהרו לתפילות ולעריכת השולחנות הטהורים | ביום ראשון, זכו לשבע ברכות ייחודית עם האדמו"ר, כשלפני כן זכו ילדי החמד למעמד מיוחד | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
בקול רינה וישועה באהלי צדיקים נחגגה ברוב ששון שמחת הווארט והתנאים לחתן נכד האדמו"ר מבאבוב 45, בן לבנו הרה"צ ר' שלום אונגר, חתן האדמו"ר מאלכסנדר ב"פ, עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' חיים אהרן אונגר, דומ"ץ ביהמ"ד 'לב אהרן' סאטמר בוויליאמסבורג, בן הגה"צ רבי שלום גרשון אונגר, וחתן הרה"ג ר' ישראל מנדל ווייס | שמחת הווארט התקיים בביתו של הסבא האדמו"ר מבאבוב 45, ושמחת התנאים התקיימה בביהמ"ד 'לב אהרן' בוויליאמסבורג | במהלך השמחה נערכו סדר קבלת הקניין, והחתן הגביה את הגארטיל בקניין סודר כנהוג לעת זו | צפו בתיעוד (חסידים)
תחושת התחדשות המלוכה בחצה"ק באבוב 45, וזאת לאחר שחנכו ברוב פאר והדר את המרכז העולמי בל בורו פארק, בימים האחרונים חנך האדמו"ר את בנייני הישיבות, ישיבה קטנה 'תפארת שלמה' וישיבה קטנה 'קדושת שלמה' | האדמו"ר סייר במבני החינוך החדשים, יחד עם גיסו הגה"צ רבי יהושע רובין, אב"ד החסידות, ויחד קבעו מזוזות ברוב רגש | בהמשך ערך הרבי טיש לחיים עם הנגידים שעמדו לימין הקודש (חסידים - עולם הישיבות)
בימים האחרונים נחשף מכתב מיוחד ששיגר נשיא ארה"ב טראמפ לאדמו"ר מבאבוב 45 לרגל חנוכת בית מדרשו הגדול בבורו פארק | במכתבו ציין הנשיא את מחויבותו הבלתי מסויגת להמשיך ולעמוד לימין היהדות החרדית בארה"ב, ולפעול למען רווחתם וביטחונם של כלל היהודים ברחבי אמריקה (חסידים)
בקרב בני משפחת המלוכה, כפי התקנות שהתקין האדמו"ר מבאבוב 45, נחוגה ברוב פאר והדר, שמחת הווארט והתנאים לנכדתו הכלה, בת לחתנו הרה״צ ר' יעקב יצחק שטרנבוך, ראש ישיבת בנין אבות וויז'ניץ קיימישא, וראש כולל כולל עיון באבוב 45, בן הגה"צ רבי אשר חיים שטרנבוך, אב״ד 'אהל יעקב', ודומ״ץ בקהל מחזיקי הדת אנטווערפן, חתן האדמו"ר מאסטראוו קאלאשין. עב"ג החתן בן הרה"ג ר' משה מושקוביץ, ראש ישיבת 'אור תורה', בן אב"ד שאץ