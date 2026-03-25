הרבי הרחיב במשנתו צפו; כך ציינו באוז'רוב את הילולת האדמו"ר שכיהן ברבנות מגיל 20 האדמו"ר מאוז'רוב ערך אמש סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו בבני ברק, לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק רבי אריה לייבוש מאוז'רוב זצ"ל, אשר כידוע כיהן ברבנות מגיל 20 | תחילה עבר הרבי לפני התיבה לתפילת ערבית, ובהמשך הסב לסעודת ההילולא, במהלכה נשא אמרות קודש במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)

חר חיים רוזנבוים בבלי | ז' בניסן | 25.03.26