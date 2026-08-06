גדולי ישראל בראשות הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש, יוצאים בשעה זו למסע איסוף כספים בלונדון, ביום חמישי האחרון, נכנס המשגיח למעונו של הגר"ד לנדו והתקשורת ביניהם על מספר עניינים בענייני השעה נעשתה באמצעות הכתב - למרות שישבו אחד ליד השני | "בבלי" עם ההסבר מדוע זה קרה ועם התיעוד (חרדים)
בכתי"ק שנותר מרבי אליהו מני זצ"ל חושף הגה"ק סוד לפיו בשלושה חודשים מחודשי השנה ישנה סגולה לפיה אם יחול יום ח' בחודש ביום ב' בשבוע יוכל האדם להשיג השגות גדולות ועצומות | וגם- ממה כדאי לאדם להיזהר ביום זה. והייתם לי סגולה (יהדות)
ישיבת 'בית מדרש עליון' בבני ברק פתחה היום באופן רשמי את זמן אלול המיוחד | המעמד המרומם נפתח בשיחת חיזוק מרגשת שנשא ראש הישיבה, הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר | בכניסה לבית המדרש, נראה מחזה מרגש במיוחד: בחורים צעירים עמדו בדריכות מול מפות ענק, שם הוקצו להם מקומותיהם הקבועים בסדרי הלימוד והתפילות. רגע זה סימל עבורם את הכניסה הרשמית לעולם התורה וההתמסרות המלאה ללימוד (עולם הישיבות)