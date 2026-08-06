בבלי

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זוֹחֲלִים וְרוֹעֲדִים מִיּוֹם בּוֹאֶךָ

"יום זה יכול למשוך עליו להשפיע נשמה עולמית"

הצצה נדירה
בבלי
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