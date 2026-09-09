בבלי
אירוע חריג

עובדת נלכדה במטחנת בשר בקריית גת | החילוץ המורכב

כף ידה של עובדת נתפסה במכונה תעשייתית לטחינת בשר • לוחמי האש פירקו את המנגנון בזהירות רבה ושחררו אותה | פונתה במצב בינוני

(צילום: כבאות והצלה)

אירוע חילוץ מורכב התרחש בקריית גת, כאשר עובדת בבית מלאכה נלכדה במכונה תעשייתית לטחינת בשר. כף ידה של האישה נתפסה בתוך המנגנון המורכב של המכונה, וצוותי כבאות והצלה נדרשו לבצע פעולת חילוץ מדויקת ומורכבת.

הדיווח על האירוע התקבל במוקד 102, וצוותי כבאות והצלה מתחנה אזורית אשקלון הוזנקו למקום ברחוב המלאכה בקריית גת. עם הגעתם זיהו הכבאים את העובדת כשידה תקועה בתוך המכונה התעשייתית.

לוחמי האש החלו מיד בפעולות חילוץ מורכבות באמצעות ציוד חילוץ ייעודי. הם פירקו את המכונה בזהירות רבה, במטרה לשחרר את ידה של העובדת בבטחה ולמנוע פגיעה נוספת. במהלך פעולת החילוץ קיבלה הלכודה טיפול רפואי ראשוני מחובש מבצעי של כבאות והצלה לישראל.

העובדה חולצה בהצלחה והועברה להמשך טיפול רפואי בידי גורמי הרפואה שהיו במקום. מצבה הוגדר כבינוני.

תאונות עבודה במכונות תעשייתיות מהוות סכנה משמעותית, במיוחד כאשר מדובר במכונות לטחינת בשר. במהלך השנים תועדו מקרים דומים בהם עובדים נפצעו כתוצאה מלכידה במכונות כאלה. בשנת 2022 נפצע עובד בירושלים לאחר שידו נתפסה במטחנת בשר ונקטעה כליל, ובשנת 2018 חולץ עובד בבית שמש לאחר שידו נלכדה במכונה דומה.

כבאות והצלהקריית גתתאונת עבודהמטחנת בשר

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר