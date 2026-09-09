עובדת נלכדה במטחנת בשר בקריית גת | החילוץ המורכב

אירוע חילוץ מורכב התרחש בקריית גת, כאשר עובדת בבית מלאכה נלכדה במכונה תעשייתית לטחינת בשר. כף ידה של האישה נתפסה בתוך המנגנון המורכב של המכונה, וצוותי כבאות והצלה נדרשו לבצע פעולת חילוץ מדויקת ומורכבת.

הדיווח על האירוע התקבל במוקד 102, וצוותי כבאות והצלה מתחנה אזורית אשקלון הוזנקו למקום ברחוב המלאכה בקריית גת. עם הגעתם זיהו הכבאים את העובדת כשידה תקועה בתוך המכונה התעשייתית.

לוחמי האש החלו מיד בפעולות חילוץ מורכבות באמצעות ציוד חילוץ ייעודי. הם פירקו את המכונה בזהירות רבה, במטרה לשחרר את ידה של העובדת בבטחה ולמנוע פגיעה נוספת. במהלך פעולת החילוץ קיבלה הלכודה טיפול רפואי ראשוני מחובש מבצעי של כבאות והצלה לישראל.

העובדה חולצה בהצלחה והועברה להמשך טיפול רפואי בידי גורמי הרפואה שהיו במקום. מצבה הוגדר כבינוני.

תאונות עבודה במכונות תעשייתיות מהוות סכנה משמעותית, במיוחד כאשר מדובר במכונות לטחינת בשר. במהלך השנים תועדו מקרים דומים בהם עובדים נפצעו כתוצאה מלכידה במכונות כאלה. בשנת 2022 נפצע עובד בירושלים לאחר שידו נתפסה במטחנת בשר ונקטעה כליל, ובשנת 2018 חולץ עובד בבית שמש לאחר שידו נלכדה במכונה דומה.