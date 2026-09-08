גבר כבן 40 נהרג בתאונה קטלנית בגליל המערבי

גבר כבן 40 נהרג הבוקר (יום שלישי) בתאונת דרכים קשה בכביש 85 סמוך לג'דיידה מכר שבגליל המערבי. הולך הרגל נפגע מרכב שנסע בכביש, וצוותי מד"א שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו.

הדיווח על התאונה התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 05:21 בבוקר. כוחות החירום מיהרו לזירה בכביש 85, שם נחשפה תמונה קשה: הולך רגל שוכב על הכביש ללא הכרה, ללא דופק וללא נשימה.

פראמדיק מד"א אוראל חרפוף וחובש בכיר במד"א שמעון דהאן תיארו את הזירה: "כשהגענו למקום הגבר שכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שנפגע מרכב. ביצענו בדיקות רפואיות אך פציעותיו היו משמעותיות מאוד ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".

הנפגע סבל מחבלה רב מערכתית קשה כתוצאה מהפגיעה. בוחני משטרת התנועה הוזעקו לזירת התאונה ופתחו בחקירה לבירור נסיבות האירוע הקטלני.