בבלי
תאונת דרכים קטלנית

גבר כבן 40 נהרג בתאונה קטלנית בגליל המערבי

הולך רגל נפגע מרכב בכביש 85 סמוך לג'דיידה מכר • צוותי מד"א קבעו את מותו במקום • המשטרה פתחה בחקירה

זירת התאונה, לפנות בוקר (צילום: דוברות מד"א)

גבר כבן 40 נהרג הבוקר (יום שלישי) ב קשה בכביש 85 סמוך לג'דיידה מכר שבגליל המערבי. הולך הרגל נפגע מרכב שנסע בכביש, ו שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו.

הדיווח על התאונה התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 05:21 בבוקר. כוחות החירום מיהרו לזירה בכביש 85, שם נחשפה תמונה קשה: הולך רגל שוכב על הכביש ללא הכרה, ללא דופק וללא נשימה.

פראמדיק מד"א אוראל חרפוף וחובש בכיר במד"א שמעון דהאן תיארו את הזירה: "כשהגענו למקום הגבר שכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שנפגע מרכב. ביצענו בדיקות רפואיות אך פציעותיו היו משמעותיות מאוד ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".

הנפגע סבל מחבלה רב מערכתית קשה כתוצאה מהפגיעה. בוחני משטרת התנועה הוזעקו לזירת התאונה ופתחו בחקירה לבירור נסיבות האירוע הקטלני.

תאונת דרכיםמד"אהולך רגלכביש 85

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר