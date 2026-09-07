השיחה שסגרה את הפינה: 20 אלף שקל לבעל רכב יוקרה

רגע של חוסר תשומת לב בצומת בהרצליה, ומשפט אחד שנאמר בטלפון מיד לאחר מכן – הפך לראיה מכרעת בבית המשפט. פרשה שהגיעה לבית משפט השלום בהרצליה מדגימה כיצד תיעוד וידאו שצולם בזמן אמת הביא לפסיקה חד-משמעית וחייב את הנהג הנתבע וחברת הביטוח שלו בתשלום משמעותי.

האירוע התרחש בצומת מרכזי המחבר את דרך מנחם בגין בהרצליה לנתיבי איילון צפון. התובע, שנהג ברכב יוקרה מסוג BMW שיובא בייבוא אישי, נפגע בעוצמה כאשר רכב אחר הגיח מהכיוון הנגדי ופגע בו.

עם פתיחת ההליך המשפטי התגלעה מחלוקת יסודית: כל אחד מהצדדים טען בתוקף שהרמזור בכיוונו היה ירוק, ושהצד השני הוא שעבר באור אדום או התבלבל בין הרמזורים. כיוון שלא היו במקום מצלמות עירוניות, ומשום ששני העדים שהעידו מטעם הצדדים היו קרובים ובעלי עניין, נראה היה שמדובר במקרה קלאסי של "גרסה מול גרסה" שקשה להכריע בו.

אולם נקודת המפנה הגיעה בדמות ראיה שהציג התובע: סרטון שצולם רגעים ספורים לאחר ההתנגשות. בסרטון נראה הנתבע משוחח בטלפון עם אביו ומצהיר מיוזמתו: "לא היה לי מהירות, לא נסעתי מהר. פשוט עברתי באדום, בטעות".

השופט בעז בן אמתי דחה את ניסיונות ההגנה לטעון שהדברים נאמרו תחת לחץ או בהלם, וקבע כי ההודאה החד-משמעית מטה באופן מוחלט את מאזן ההסתברויות. "המילים שנאמרו בשיחה ברורות ומפורשות", ציין השופט בפסק הדין.

בסופו של דבר, השופט פסק כי הנתבע וחברת הביטוח "איי.די.איי" יישאו בתשלום של 18,414 שקל בגין עלויות התיקון שהוכחו בקבלות – לרבות ייבוא דלתות מיוחד מחוץ לארץ – בתוספת שכר שמאי והפרשי הצמדה וריבית, כך שהסכום הכולל עלה למעל 20 אלף שקל.

תביעות נוספות לעוגמת נפש נדחו על ידי בית המשפט. פסק הדין מצטרף לשורה של מקרים בהם ראיות דיגיטליות – סרטונים, הקלטות ותיעוד בזמן אמת – הופכות למכריעות בהליכים משפטיים, ומדגיש את החשיבות של זהירות בדיבורים מיד לאחר אירועי תאונה.