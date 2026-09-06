בית משפט השלום בירושלים הטיל 30 חודשי מאסר בפועל על נאשם שהתחזה לאיש צוות רפואי בבית החולים הדסה עין כרם וביצע מעשים חמורים בחולים שאושפזו במקום. השופטת ג'ויה סקפה שפירא קבעה בפסק הדין כי המעשים נעשו תוך ניצול האמון המוחלט שרוחשים חולים מאושפזים כלפי הצוות המטפל.

על פי הממצאים שהובאו בפסק הדין, הנאשם הגיע לבית החולים בשעות הלילה המאוחרות כשהוא לבוש בבגדים הדומים לאלה של צוות רפואי, חבוש מסיכה ועונד כפפות. הוא חדר למיון הילדים ולמחלקות נוספות במוסד, נשא עמו תיקייה ומסמכים כדי להיראות כאיש מקצוע, והצליח להגיע לחדרי החולים המאושפזים מבלי שמישהו יעצור אותו.

תוך שהוא מנצל את ההתחזות המתוחכמת, ביצע הנאשם מעשים חמורים כלפי חולים חסרי ישע, ביניהם קטין שעבר הליך רפואי והיה במצב של חולשה. על פי הנתונים שהוצגו, הנאשם ניסה שוב ושוב לאתר קורבנות נוספים במחלקות השונות באמצעות אותן שיטות, עד שמעשיו נתגלו.

בעת מתן גזר הדין, שקלה השופטת את חומרת הפגיעה בערכים המוגנים ובקדושת המרחב הרפואי. מנגד, התחשבה בכך שהנאשם הודה במעשיו, בגילו הצעיר, בחרטה שהביע ובעובדה שלא היו לו עבירות קודמות. בסיכום השיקולים, נגזרו עליו 30 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי ותשלום פיצוי כספי לנפגע.

פסק הדין נועד להעביר מסר חד וברור נגד חציית גבולות במוסדות רפואה. בית המשפט הדגיש כי בתי חולים הם מקומות שבהם אנשים נמצאים במצב של חולשה מוחלטת וחוסר אונים, והם זכאים להגנה מרבית מפני כל ניצול.