מכתב התראה משפטי נשלח היום (יום שני) מטעם חבר הכנסת אביגדור ליברמן ומפלגת ישראל ביתנו אל הפעיל הליכודי רמי בן יהודה. ההתראה, שנשלחה טרם נקיטת הליכים משפטיים, מתייחסת לסרטון שפרסם בן יהודה ברשת החברתית X.

הסרטון, שפורסם ב-30 באוגוסט בשעה 09:14, נשא את הכותרת "אל תשכחו מי זה אביגדור ליברמן". על פי הפרטים שצוינו במכתב ההתראה, הסרטון כלל קטעים מריאיון של יוסי כמיסה ששודר בחדשות 13 בחודש ספטמבר 2022.

במכתב שנשלח מטעם עורכי הדין של ליברמן נטען כי הסרטון מכיל טענות חמורות ביותר, ובכללן טענה שליברמן הציע לכמיסה כסף לשם חיסולו של ניצב מזור, וכן טענות נוספות בדבר מעורבות לכאורה בעבירות פליליות חמורות.

עורכי הדין הדגישו במכתבם כי מדובר ב"טענות עובדתיות חמורות, המציגות את מרשנו כמי שהיה מעורב בהזמנת רצח, בעבירות פליליות ובמעשים חמורים נוספים". עוד נכתב כי ייחוס מעשים מסוג זה לאדם, ובמיוחד לאיש ציבור, פוגע באופן חמור בשמו הטוב, בכבודו ובמעמדו הציבורי.

במכתב ההתראה הודגש כי אין מדובר בטענות חדשות או במחלוקת שטרם נדונה. לפי הנטען, הטענות שהועלו בסרטון כבר הועלו בעבר על ידי יוסי כמיסה, "אשר הורשע בגינן בעבירות של פרסום לשון הרע בחודש מאי 2025". עורכי הדין טענו כי כבר הוכרע בהליך משפטי שהטענות אינן נכונות.

לטענת שולחי המכתב, בן יהודה לא הסתפק בשיתוף הסרטון המקורי, אלא נקט בפעולות נוספות: הוא לקח את הסרטון, ערך אותו, עיצב אותו ושינה אותו באופן שנועד להבליט ולהטמיע את המסרים שביקש להעביר לציבור. במכתב נטען כי המסר שהועבר היה הצגתו של ליברמן כמי שהיה מעורב בהזמנת רצח ובפרשות פליליות חמורות.

עוד צוין במכתב כי פרסום הסרטון ברשת חברתית הפתוחה לציבור מאפשר את חשיפתו, שיתופו והפצתו למספר בלתי מוגבל של אנשים. עורכי הדין טענו כי העובדה שהסרטון פורסם בעבר על ידי גורם אחר אינה גורעת מאחריותו האישית של בן יהודה לפרסום מחדש.

בסיום החלק המצורף של המכתב נכתב כי חופש הביטוי אינו מקנה חסינות מפני אחריות בגין פרסום לשון הרע. הדברים מקבלים משנה תוקף, כך נטען, כאשר מדובר בטענות עובדתיות חמורות שלפי המכתב כבר הוכרע בהליך משפטי כי אינן אמת.