דם יהודי אינו הפקר: 6.4 מיליון שקל פיצוי לשוטרת שנדקרה

בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע השבוע פסיקה בעלת משמעות רחבה בנושא אחריות הרשות הפלסטינית לפיצוי נפגעי פיגועים. השופט אילן סלע חייב את הרשות לשלם סכום של 6,469,370 שקל לשוטרת שנפגעה קשה בניסיון דקירה בכפר קאסם בחודש ינואר 2021. בנוסף לסכום הפיצוי, הטיל בית המשפט על הרשות קנס שכר טרחה בסך 750 אלף שקל.

האירוע אירע כאשר השוטרת עמדה במילוי תפקידה מחוץ לתחנת המשטרה בכפר קאסם, ומחבל ניסה לדוקרה. המחבל הורשע בהליך פלילי, אך ההליך המשפטי המרכזי התמקד בחיוב הרשות הפלסטינית באחריות כלכלית לפיגוע.

הרשות הפלסטינית ניסתה להתגונן בטענה כי חוק פיצוי קורבנות טרור מיועד אך ורק לאזרחים, ואינו חל על אנשי כוחות הביטחון שנפגעו במהלך מילוי תפקידם. כמו כן טענה הרשות כי אין קשר ישיר בין התשלומים שהעבירה למשפחת המחבל לבין האירוע הספציפי.

השופט סלע דחה את טענות ההגנה בצורה מפורשת. בפסק הדין נקבע כי לשון החוק משתמשת במונח "אדם" ללא כל הגבלה או החרגה של אנשי כוחות הביטחון. השופט התבסס על הלכות קודמות, ובהן "הלכת פלונים" וחוק לפיצוי קורבנות טרור משנת 2024, וקבע כי העברת כספים ותגמולים למשפחת המחבל מהווה אישור משפטי ומעשי של מעשה הטרור, ומקימה אחריות נזיקית מלאה על הרשות.

בחישוב סכומי הפיצוי, בית המשפט לא הסתמך רק על אחוז הנכות הרפואית שנקבע, שעמד על 19 אחוזים. השופט הבחין בין הנכות הרפואית לבין ההשפעה התפקודית המשמעותית על יכולת ההשתכרות והקריירה של השוטרת.

הפיצויים שנפסקו כללו מספר רכיבים: הפסדי שכר בעבר ובעתיד, זכויות סוציאליות כגון קרן השתלמות ופנסיה, הוצאות רפואיות, עזרת צד שלישי, ופיצוי בגין כאב וסבל בסך 300 אלף שקל. הפיצוי התרופתי והכלכלי הסתכם ב-1,469,370 שקל לאחר ביצוע קיזוזים והתאמות.

נקודה נוספת שעלתה בפסק הדין נוגעת לפיצוי סמלי של 15 אלף שקל שנפסק בהליך הפלילי נגד המחבל. מאחר שהרשות לא הציגה הוכחה שהסכום שולם בפועל, קבע בית המשפט שלא לקזז אותו מהפיצוי, והטיל על הרשות חבות משותפת עם המחבל בנושא זה.