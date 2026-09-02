בית המשפט המחוזי ( צילום: אבשלום ששוני פלאש 90 )

בית המשפט המחוזי דחה היום (יום רביעי) על הסף עתירה משפטית שהוגשה נגד לשכת עורכי הדין, תוך שהוא מותח ביקורת חריפה על התנהלות העותרים. העתירה הוגשה על ידי עורכי הדין ערן בן ארי ויצחק נטוביץ, שניהם חברים במועצה הארצית של הלשכה ונמנים עם המתנגדים ליו"ר הלשכה, עמית בכר. בן ארי מועמד לכנסת ברשימת וינטר.

בעתירתם טענו השניים כי הלשכה עושה שימוש במשאביה לקידום מטרות שנויות במחלוקת, ובכלל זה פעילות במסגרת המחאה נגד מה שכונה "ההפיכה המשפטית". אולם בית המשפט קבע כי העותרים התנהלו בחוסר ניקיון כפיים ועשו שימוש לרעה בהליך המשפטי, ולפיכך דחה את העתירה כבר בשלב הראשוני. השופט נמרוד פלקס קבע בפסק דינו כי העותרים לא גילו לבית המשפט עובדה מהותית: הפעולות שעליהן התלוננו אושרו בהצבעות של המועצה הארצית של הלשכה, גוף שבו הם עצמם חברים.

עו"ד ערן בן ארי ( צילום: מפלגת "עמך ישראל" )

בפסק הדין נכתב כי האופן שבו הציגו העותרים את העובדות בפני בית המשפט היה בעייתי. השופט קבע כי התמונה שהוצגה הייתה עמומה וחלקית, באופן שיצר מצג מעוות של המציאות. כמו כן נקבע כי השניים נמנעו מלהזכיר שהיו צד לעתירות קודמות שעסקו בדיוק באותן סוגיות.

לצד דחיית העתירה, חייב בית המשפט את בן ארי ונטוביץ לשלם הוצאות משפט בסך 10,000 שקלים. השופט פלקס הדגיש בפסק הדין כי התנהלותם חרגה מאי גילוי נקודתי בלבד, וקשר זאת לחובת הגילוי המוטלת על עותרים בהליך מנהלי.

"במקרה זה העותרים הפרו את חובת הגילוי המוטלת עליהם בהליך המנהלי, וזאת באופן העולה לכדי חוסר ניקיון כפיים של ממש ואף מגיע לכדי שימוש לרעה בהליך המשפטי", כך נכתב בפסק הדין.

ההחלטה מהווה ביקורת שיפוטית חריפה על התנהלותם של שני העותרים, לאחר שבית המשפט קבע כי הם לא גילו פרטים מהותיים והציגו תמונה חלקית של האירועים שעליהם ביססו את עתירתם.