תאונת עבודה שארעה לפני כשש שנים בתחנת הרכבת בנהריה הגיעה לפתחו של בית משפט השלום בראשון לציון, והובילה לפסיקה משפטית בעלת משמעות רחבה בנושא הגדרת תאונות דרכים. העובד, שכיהן כפקח בטיחות ברכבת ישראל, הגיע עם הקרונות לתחנה האחרונה במסלול. לאחר שבדק כמקובל שלא נותרו נוסעים או חפצים ברכבת, החל לרדת מהקרון. באותו רגע נתפסה רגלו בקצה המדרגה התחתונה, הוא מעד ונפל על הרציף כשרגלו נלכדה בין הקרון לרציף. הפגיעה הקשה הובילה להליך משפטי ממושך שבמהלכו נדרש בית המשפט להכריע בשאלה מהותית: האם מדובר בתאונת דרכים או בתאונת עבודה רגילה.

במסגרת ההליך המשפטי טענו באי כוח התובע כי יש לראות באירוע תאונת דרכים מובהקת, שכן הפגיעה התרחשה במהלך פעולת הירידה מהרכבת – פעולה המוגדרת בחוק כשימוש תחבורתי. רכבת ישראל, לעומת זאת, טענה כי עם הגעת הרכבת לתחנה הסתיימה הנסיעה, וכי בדיקת הקרונות שביצע העובד היא פעולה נפרדת שאינה חלק מרצף הנסיעה.

השופט דב גוטליב, סגן נשיא בית משפט השלום, דחה את טענות רכבת ישראל בפסק דין מפורט. השופט הצביע על רצף זמנים ברור: הרכבת הגיעה לתחנה בשעה 20:58, הדלתות נסגרו בשעה 21:00, וכעבור חמש דקות בלבד, בשעה 21:05, אירעה הנפילה. לדעת השופט, מדובר בשרשרת פעולות רצופה שאינה ניתנת להפרדה, ואין מקום ליצור הבחנה מלאכותית בין סיום הנסיעה לבין הירידה מהקרון. בית המשפט קבע כי מדובר בסיכון תחבורתי ברור.

הפגיעה גרמה לנזקים גופניים משמעותיים. בדיקת MRI שנערכה העלתה קרע בלברום בכתף שמאל, שהצריך ניתוח ארתרוסקופי מורכב בחודש ינואר 2021. העובד עבר תקופת שיקום ממושכת שכללה טיפולי פיזיותרפיה והידרותרפיה. המוסד לביטוח לאומי קבע לו נכות אורתופדית קבועה בשיעור 10 אחוזים, וקביעה זו אומצה על ידי בית המשפט גם לעניין הפגיעה התפקודית.

בסיכום ההליך העריך בית המשפט את נזקי התובע בסכום כולל של 504,097 שקלים. לאחר ניכוי תגמולים ששולמו דרך הביטוח הלאומי בסך 192,511 שקלים, נקבע כי רכבת ישראל תשלם לעובד פיצוי של 311,586 שקלים, בתוספת שכר טרחת עורך דין בסכום של כ-40,500 שקלים, מע"מ והוצאות משפט.

פסק הדין נחשב לתקדים חשוב בהגדרת תאונות דרכים במסגרת התחבורה הציבורית, ומבהיר כי חברות תחבורה אינן יכולות להתנער מאחריות לפגיעות המתרחשות במהלך רצף פעולות הנסיעה, גם כאשר הן מתרחשות לאחר שהרכב הגיע ליעדו.