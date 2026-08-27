בית משפט השלום בחיפה קיבל השבוע (יום ראשון) באופן חלקי עתירה של עמותת "יד עזר לחבר", שביקשה לאסור על דניאל רפאלי, בעל בית המכירות הפומביות "פעמונים", למכור טלאי צהוב משואה יחד עם מסמכים המזהים את האדם שנשא אותו בתקופת השואה. השופטת חוה קלמפרר-מרצקי קבעה כי הטלאי לא יימכר לאדם פרטי או לגורם מחוץ לגבולות ישראל.

מהראיות שהוצגו בפני בית המשפט התברר כי מדובר בטלאי שנשא יהודי מסוים במהלך רדיפתו ברומניה בתקופת השואה. זהותו של אותו אדם לא פורסמה בפסק הדין, מטעמי צנעת הפרט.

השופטת הגדירה את הטלאי כ"חפץ נושא עיקבה" - חפץ שחשיבותו אינה נובעת מהחומר שממנו הוא עשוי, מנדירותו או מערכו הכספי, אלא מהקשר הישיר שלו לאדם ולאירוע ההיסטורי. כדבריה, "הוא הטלאי המסוים שנענד על ידי אדם מסוים בזמן מסוים", ולפיכך אין אפשרות להחליפו בטלאי צהוב אחר או להסתפק בצילום שלו.

בפסק הדין צוין כי לדיון בבקשה לצו המניעה הגיעו עשרות ניצולי שואה, שהסבירו את החשיבות שהם מייחסים לטלאי הצהוב ואת משמעותו בהנצחת השואה ובשמירת הזיכרון היהודי.

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רפאלי טען תחילה כי הטלאי שייך לצד שלישי, אולם במהלך הדיון הודה כי הוא נמצא בבעלותו וכי הדברים שמסר קודם לכן לגבי זהות הבעלים לא היו נכונים. יחד עם זאת, הוא הכיר בחשיבות שימור פריטים מתקופת השואה ואמר כי "פריטים מוחשיים משמשים תיעוד היסטורי רם מעלה מהמדרגה הראשונה".

עם זאת, רפאלי טען כי דווקא המסחר בפריטים מסוג זה מסייע לשמור עליהם, וכי ניתן להסתפק בצילום הטלאי באתר בית המכירות. הוא אף הציע להתחייב שלא למכור אותו אלא למשפחות של ניצולי שואה או לגופים ציבוריים העוסקים בשימור זכר השואה ובהנצחתה.

בית המשפט דחה את האפשרות למכור את הטלאי למשפחות פרטיות או לגורמים מחוץ לישראל, מחשש שהוא יאבד לעם ישראל בדורות הבאים. השופטת כתבה כי "לא יעלה על הדעת שחפץ זה יתגלגל לידיים פרטיות", אך לא שללה את זכות הקניין של רפאלי ולא הורתה להעביר את הטלאי לצמיתות לגוף ציבורי.

במקום זאת נקבע כי המכירה תתקיים בפיקוח בית המשפט, וכי רק בעלי תפקיד במוזיאונים בישראל הקשורים לשמירת זכר השואה ולהנצחתה יוכלו להשתתף בה. רפאלי נדרש להודיע לבית המשפט עד ט"ו בחשוון תשפ"ז (15 בנובמבר 2026) באיזה מועד הוא מבקש לקיים את המכירה. לאחר קבלת ההודעה יינתנו הנחיות לגבי אופן ביצוע המכירה.