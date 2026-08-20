המפקחת על רישום מקרקעין, אושרת ארפי מוראי, קבעה בפסיקה ברורה: בעל דירה שמחליט שלא לשלם את חלקו בהוצאות הבית המשותף – אפילו אם לדעתו ההחלטה שהתקבלה באסיפה אינה תקינה – אינו רשאי לעשות דין לעצמו.

המקרה עסק במגדל מגורים בן 51 קומות בתל אביב, המונה 151 דירות. בחודש ינואר 2024 התקיימה אסיפת דיירים שבה הוחלט ברוב גדול – 73% מהמשתתפים – על ביצוע פרויקט שדרוג ושיפוץ למבואת הכניסה של המבנה. אחד מבעלי הדירות, המתגורר באופן קבוע מחוץ לארץ, החליט באופן חד-צדדי שלא לשלם את חלקו היחסי בסכום של 11,288 שקל.

בעל הדירה ביסס את סירובו על טענה טכנית: לשיטתו, ההצבעה שנערכה באופן מקוון לא תאמה את תקנון הבית המשותף, ולפיכך מדובר בהחלטה בטלה שאינה מחייבת אותו. לעומתו, נציגות הבית טענה שגם אם קיים פגם טכני כלשהו, הדרך הנכונה לטפל בכך היא באמצעות פנייה לערכאות המשפטיות – ולא על ידי הטלת הנטל הכלכלי על יתר הדיירים.

המפקחת קיבלה את עמדת הנציגות במלואה. בפסיקתה, היא השוותה את אסיפת בעלי הדירות ל'בית המחוקקים' של הבית המשותף, ואת נציגות הבית ל'ממשלה' האחראית על יישום ההחלטות שהתקבלו כדין.

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העיקרון המרכזי שנקבע הוא: החלטה שהתקבלה באסיפת בעלי דירות מחייבת את כולם, כל עוד לא בוטלה על ידי בית משפט. דייר שבוחר להפסיק את התשלומים על דעת עצמו, מבלי להשיג צו מניעה זמני בזמן שהעבודות מתבצעות, מפר את הסדר הציבורי בבניין.

במקרה זה, הדייר לא הגיש בקשה לצו מניעה זמני בזמן אמת, כאשר עדיין ניתן היה למנוע את ביצוע השיפוץ. במקום זאת, הוא בחר בדרך של 'עושה דין לעצמו' – סירב לשלם ורק לאחר מכן הגיש תביעה. אך בשלב זה השיפוץ כבר הושלם והפך למעשה עשוי, מה שהפך את תביעתו למעשה ללא תוחלת.

בסופו של יום, תביעתו המקורית של הדייר נמחקה לאחר שהשיפוץ כבר הושלם, והוא חויב בסכום המלא שסירב לשלם בתוספת הוצאות משפט. סך החיוב הסופי הגיע ל-18,288 שקל – כמעט פי שניים מהסכום המקורי שהיה עליו לשלם.

הפסיקה מהווה תקדים חשוב בנושא ניהול בתים משותפים. היא מבהירה שלכל דייר עומדות זכויות משפטיות ברורות לערער על החלטות שלדעתו אינן תקינות – אך הדרך לעשות זאת היא דרך המערכת המשפטית, ולא באמצעות סירוב חד-צדדי לשלם שפוגע בכלל הדיירים.

כפי שנקבע בפסיקה, הערבות ההדדית בין השכנים והשמירה על הסדר הציבורי בבניין קודמים לכל מחלוקת אישית. מי שסבור שנפל פגם בהחלטה – עליו לפנות לבית המשפט בזמן אמת, ולא להטיל את הנטל על שאר הדיירים.