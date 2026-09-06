בעוד חקירת האירוע הקשה שהתרחש במוצאי השבת בנתניה נמשכת, יצאו בני משפחתו של דוד הוייר עמרני ז"ל, לוחם משמר הגבול שנורה ונוטרל בידי כוחות המשטרה, במסר חריף נגד גל השמועות והספקולציות שמציף את הרשתות החברתיות.

"אנחנו עדיין ממתינים לנתיחת גופתו ולא נמסור דבר עד שנקבל את כל התשובות", ציינו בני המשפחה בהודעתם, כך דווח בערוץ I24NEWS. "יש לנו הרבה מה להגיד וכל מי שממהר להפיץ שמועות ושטויות - חוצפן ופוגע בכבודו של דוד שלנו". בני המשפחה הוסיפו: "רק אלוקים יודע איך זה קרה, למה זה קרה ומה עבר עליו ברגעים האלה. אנחנו מבקשים להפסיק עם הספקולציות ולתת למשפחה להתאבל בכבוד". האירוע הדרמטי התרחש במוצאי השבת בשכונת קריית השרון בנתניה, כאשר עמרני ז"ל הסתובב ברחובות העיר כשהוא חמוש בנשק ארוך מסוג M-16 וירה צרורות באוויר. על פי הדיווחים, הלוחם בן ה-20 ירה לעבר מבני מגורים והבריח מאות תושבים מבוהלים שמצאו מחסה בדירות שכנים.

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כוחות משטרה רבים הוזעקו למקום סמוך לשעה 19:00, וזיהו את עמרני כחשוד המבצע פעילות חבלנית. בשלב מסוים החל הלוחם לצעוד לעבר השוטרים תוך שהוא ממשיך לירות באוויר, ובתגובה התפתח קרב יריות קצר שבמהלכו נוטרל.

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צוותי מד"א שהגיעו לזירה העניקו לו טיפול ראשוני, אך בהמשך נקבע מותו. למרבה המזל, לא דווח על נפגעים נוספים מקרב השוטרים או האזרחים.

אמו וקרובי משפחה נוספים של המנוח הבהירו בשיחה כי הם ממתינים לקבלת תשובות מוסמכות מגורמי המקצוע. "ממתינים לתוצאות הנתיחה שלאחר המוות ואין בכוונתנו למסור גרסה או להתייחס לפרטים עד אשר יתקבלו כלל הממצאים והתשובות ממהלכי החקירה", ציינו בני המשפחה.

בדבריהם הנרגשים קראו בני המשפחה לציבור לחדול מלהפיץ ספקולציות פוגעניות. "הפצת השמועות פוגעת באופן ישיר בכבודו של יקירנו המנוח", הדגישו, תוך שביקשו לאפשר להם להתאבל בשקט ובכבוד.

מנתונים שפורסמו על אודות מסלול שירותו הצבאי של המנוח עולה כי דוד הוייר עמרני ז"ל התגייס לשירות חובה במשמר הגבול באוגוסט 2024. עם סיום הכשרתו הלוחמתית שובץ תחילה לשרת בגזרת חברון במסגרת מג"ב איו"ש, ולפני כשישה חודשים עבר לשרת בפלוגה ל"ט של החטיבה. המנוח הותיר אחריו הורים ושני אחים.

משטרת ישראל ומשמר הגבול ממשיכות בבירור נסיבות האירוע המורכב. מטעם משטרת ישראל ומפקדת משמר הגבול נמסר כי גופי הביטחון משתתפים בצערה העמוק של המשפחה וימשיכו ללוות את בני המשפחה בשעתם הקשה. בשלבים הראשונים של האירוע נבדק החשד כי מדובר בפיגוע חבלני, אך חקירה מהירה בשטח שללה לחלוטין את הכיוון הלאומני.