אירוע חריג התרחש הערב (מוצאי שבת) בשכונת קריית השרון בנתניה, כאשר חשוד החמוש ברובה מסוג M16 פתח באש לעבר כוחות משטרה שפעלו באזור.

האירוע החל לאחר שהתקבלו דיווחים על אדם החמוש בנשק ארוך המסתובב ברחובות השכונה. שוטרים ולוחמים שהגיעו למקום זיהו את החשוד כשהוא נושא את הרובה, וכאשר כיוון את נשקו לעברם - הגיבו באש ונטרלו אותו. החשוד נפצע באורח אנוש. לא דווח על נפגעים נוספים, והכוחות לא נפגעו.

הקריאה הראשונה התקבלה במוקד מד"א בשעה 19:07, וכוחות רבים הוזעקו לזירה. תיעודים שהופצו מהמקום מציגים את החשוד המסתובב ברחוב כשהוא חמוש, ולצדם תיעודים של כוחות המשטרה זורמים לאזור כשהם לובשים אפודים ופועלים לאבטחת המתחם.

תושבי השכונה תיארו רגעי אימה כאשר קולות הירי הדהדו ברחובות. תושבים ששהו במרפסות ובבתים סיפרו על רגעים של פחד, כאשר עם שמיעת הצרורות נאלצו רבים לנוס ולתפוס מחסה בתוך הבתים. התגובה המהירה של הכוחות מנעה את המשך האירוע והשיבה את השליטה במקום.

בעקבות חומרת המקרה הוזרמו לאזור כוחות גדולים של משטרת מחוז מרכז לסריקת הסביבה ואיסוף ממצאים. מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, הגיע בעצמו לזירה לעמוד מקרוב על ניהול החקירה. זהותו של החשוד והנסיבות שהובילו אותו לפתוח באש עדיין נבדקות, כאשר במשטרה מעריכים כי ככל הנראה אין מדובר באירוע לאומני.